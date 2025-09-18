Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Javier Ojeda nimmt an dem Festival teil. BEATRICE LAVALLE
Musik

Coín lässt den Sommer mit Musikevent ausklingen

Mit dem Musikfestival Coíncierto verabschiedet die Gemeinde im Guadalhorce-Tal am 20. September den Sommer

Beatrice Lavalle

Coón

Donnerstag, 18. September 2025

BEATRICE LAVALLE. Mit dem Musikfestival Coíncierto verabschiedet die Gemeinde im Guadalhorce-Tal am 20. September den Sommer. Das von der Stadt Coín in Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und der Unterstützung von Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria und Brisa Live organisierte Festival bietet neun Stunden lang, von 17 bis 2 Uhr nachts, mit Songwritern, Rock-Bands, Rap-Sängern und Musikern elektroakustischer Klänge ein abwechlungsreiches Programm. Die Höhepunkte des Musikevents sind die Konzerte der legendären Band Tabletom; des Sängers der Pop-Rock-Band Danza Invisible, Javier Ojeda; die aus Granada stammende Rock- und Ska-Band Eskorzo und der Songwriter El Jose. der Flamenco-Rock, Rumba und Swing in seinen Kompositionen einfließen lässt. Daneben werden Gälan Rock aus der Nachbargemeinde Alhaurín el Grande sowie lokale Künstler wie der Rapper LoreconT und die DJs DeLaCalle und Pepe Fernández auftreten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Das schlechte Fleisch, das auf dem Teller landet - Illegale Schlachthöfe in Spanien
  2. 2 Torrox feiert vom 18. bis 21. September sein Oktoberfest mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm
  3. 3 Wieder Gratis-Konzerte auf der Feria von Torrox
  4. 4 Stilvolle Party im Zeichen der Solidarität beim deutschsprachigen Lions Club Marbella
  5. 5 Es ist offiziell: An diesem Tag wird Arnold Schwarzenegger auf der San Diego Comic-Con Málaga sein
  6. 6 Merz reist nach Madrid - Differenzen in Haltung zu Israel
  7. 7 Waldbrand in Alcaucín mittlerweile stabilisiert
  8. 8 In Algarrobo, Málaga und Casarabonela kann man Geschichte live erleben
  9. 9 Zögern bei Embargo gegen Israel weckt Misstrauen bei spanischen Regierungspartnern
  10. 10 Fünfzig von Ochsen und Traktoren gezogene Wagen bei der Wallfahrt von Torremolinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Coín lässt den Sommer mit Musikevent ausklingen

Coín lässt den Sommer mit Musikevent ausklingen