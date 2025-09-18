Coín lässt den Sommer mit Musikevent ausklingen

Beatrice Lavalle Coón Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

BEATRICE LAVALLE. Mit dem Musikfestival Coíncierto verabschiedet die Gemeinde im Guadalhorce-Tal am 20. September den Sommer. Das von der Stadt Coín in Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und der Unterstützung von Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria und Brisa Live organisierte Festival bietet neun Stunden lang, von 17 bis 2 Uhr nachts, mit Songwritern, Rock-Bands, Rap-Sängern und Musikern elektroakustischer Klänge ein abwechlungsreiches Programm. Die Höhepunkte des Musikevents sind die Konzerte der legendären Band Tabletom; des Sängers der Pop-Rock-Band Danza Invisible, Javier Ojeda; die aus Granada stammende Rock- und Ska-Band Eskorzo und der Songwriter El Jose. der Flamenco-Rock, Rumba und Swing in seinen Kompositionen einfließen lässt. Daneben werden Gälan Rock aus der Nachbargemeinde Alhaurín el Grande sowie lokale Künstler wie der Rapper LoreconT und die DJs DeLaCalle und Pepe Fernández auftreten.