Die Dynastie der Herzöge von Alba zeigt in Málaga die Kunst, die ihre Paläste schmückt

Ein majestätisches Porträt der im Empire-Stil gekleideten Marquise von Lazán von Francisco de Goya empfängt den Besucher. Es ist eines von nur zwei Gemälden des aragonesischen Meisters, die sich im Besitz des Hauses Alba befinden, und es ist in Málaga zu sehen. Eine klare Ankündigung dessen, was folgt. Das Kulturzentrum Fundación Unicaja ist durchdrungen von der herrschaftlichen Atmosphäre einer der einflussreichsten Familien der spanischen Geschichte. In der Ausstellung 'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba' wird ein Rundgang durch ihr wertvolles Erbe anhand von 250 Exponaten geboten. Mindestens fünfzig davon wurden noch nie ausgestellt, da sie die Privaträume des Palacio de Liria in Madrid, des Palacio de Las Dueñas in Sevilla und des Palacio de Monterrey in Salamanca, den Residenzen der Familie, schmücken.

Die Ausstellung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten und widmet sich den bedeutendsten Persönlichkeiten der Dynastie, vom 'Großherzog' von Alba, Fernando Álvarez de Toledo bis hin zu Cayetana Fitz-James Stuart, der beliebtesten Herzogin von Alba unserer Zeit. Dazwischen gibt es Porträts des Hofmalers Alonso Sánchez Coello, ein riesiges Gemälde von Leandro Bassano, das einzige in Spanie befindliche Gemälde von Ingres, Radierungen von Dürer und Rembrandt, Objekte aus Pompeji und Herculaneum, Skulpturen von Mariano Benlliure und Lorenzo Bartolini sowie Gemälde von Luca Giordano, Sorolla und Ignacio Zuloaga, um nur einige zu nennen. Es handelt sich um Stücke von enormem Wert, die durch Heiraten, Erbschaften, Käufe und Aufträge von Mäzenen, die «für die Entwicklung der Künste unverzichtbar» waren, in den Besitz der Familie gelangten, wie Emilia Garrido Oliver, die Leiterin der Abteilung für Bildende Kunst der Fundación Unicaja, betonte.

Die Ausstellung hebt die Rolle der Frauen dieser Dynastie hervor und zeigt auch die Verbindungen zu Málaga auf. Einer der Räume widmet sich der faszinierenden Geschichte der Schwestern María Francisca und Eugenia, Töchter der aus Málaga stammenden María Manuela Kirkpatrick, Gräfin von Montijo. Die erste heiratete den damaligen Herzog von Alba, die zweite Napoleon III. Ein Porträt von María Manuela dominiert den Raum und steht einem der einzigartigsten Gemälde der Ausstellung gegenüber: Eugenia de Montijo, damals schon Kaiserin von Frankreich und auch Gräfin von Teba, auf einem andalusischen Pferd reitend und mit der Sierra von Málaga im Hintergrund. Es ist nicht das Bild, das man von jemandem ihres Standes erwarten würde, aber wie der Kurator Álvaro Romero Sánchez-Arjona erzählt, war es ihr persönliches Anliegen: Sie bat den französischen Maler Edouard Alexandre Odier um ein Porträt 'à la española', das eine Verbindung zu ihren Wurzeln herstellte.

In einem anderen Raum erscheint Eugenia bereits als die Herrscherin Frankreichs, die sie war, immer modisch gekleidet und mit Möbeln, die noch heute erhalten sind. Zu sehen sind ihre Fächer, die Briefe, die ihr Kaiserin Sisi und Königin Victoria von Großbritannien geschickt haben, sowie eine Sammlung von Miniaturen mit Bildern ihrer Eltern und ihrer Schwester, der Herzogin von Alba. Deren Enkeln hinterließ sie ihr gesamtes Vermögen, als sie im Alter von 94 Jahren im Palacio de Liria starb, ohne Erben nach dem Tod ihres Sohnes Luis.

Ein beträchtlicher Teil der ausgestellten Werke wurde von Carlos Miguel Fitz-James Stuart während seiner 'Grand Tour' zusammengetragen, der Reise, die junge europäische Aristokraten nach ihrem Studium unternahmen, um andere Höfe, ihre Paläste und ihre Kunst kennenzulernen. Diese Reise dauerte sieben Jahre, in denen er sich in Italien und die klassische Welt verliebte. Ihm gehören das Gemälde von Luca Giordano; das von Giovanni Paolo Panini, das die Monumente des alten Rom darstellt; die Vasen aus Pompeji und Herculaneum sowie drei Gemälde von zwei Künstlerinnen – Elisabetta Sirani und Lavinia Fontana –, eine Seltenheit zu dieser Zeit.

Aber zweifellos waren der Marquis del Carpio, Günstling von König Philipp IV., und seine Frau die größten Sammler des Hauses Alba. Gemeinsam gelang es ihnen, eine riesige Menge an Werken von Rubens, Ribera, Van Dyck, Rafael und Velázquez zusammenzutragen, aber aus verschiedenen Gründen zerstreuten sich ihre Bestände. Als Zeugnis davon dient die Liste des Inventars, die hier zu sehen ist und in der die 'Venus vor dem Spiegel' von Velázquez, die sich heute in der National Gallery in London befindet, aufgeführt wird.

Die Förderung der Künste hat sich im Laufe der Zeit fortgesetzt und wurde im letzten Jahrhundert durch Jacobo Fitz-James y Falcó, Minister, Botschafter Spaniens, Direktor der Königlichen Akademie für Geschichte, Präsident des Kuratoriums des Prado-Museums und Vater von Cayetana Fitz-James Stuart, weiter vorangetrieben. Von ihm werden ein Porträt von Sorolla und zwei Skulpturen von Benlliure ausgestellt.

An seiner Seite setzte seine Tochter Cayetana seine Mission fort, indem sie den Palast von Monterrey restaurierte und den Wiederaufbau des während des Bürgerkriegs niedergebrannten Palasts von Liria vollendete. Der ihr gewidmete Saal spiegelt den Kontrast ihrer Vorlieben wider: die Modernität von Anglada Camarasa und die Tradition von Julio Romero de Torres. Am interessantesten ist jedoch das Gemälde von Ignacio Zuloaga, das sie im Alter von nur vier Jahren zeigt.

In der linken Ecke fällt eine junge Mickey Mouse auf: Nur zwei Jahre nach ihrer Erschaffung durch Walt Disney hatte die kleine Cayetana sie bereits als Spielzeug. Der Kurator erzählt, dass der Maler die Puppe zu den Sitzungen mitbrachte, um das Mädchen zu unterhalten, aber sie hörte nicht auf, damit zu spielen. Sie nervte so sehr, dass er sich schließlich entschloss, sie in das Bild aufzunehmen. Viele Jahre später schrieb die Herzogin von Alba einen Brief an Zuloaga, um sich für ihr schlechtes Benehmen zu entschuldigen.

Die Ausstellung hält zum Schluss eine Überraschung bereit: eine Auswahl vollständiger königlicher Uniformen von Alfons XII. und Alfons XIII., die noch nie zuvor gezeigt wurden.

'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba' entspricht dem Wunsch von Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, dem derzeitigen Herzog von Alba, «die gererbten Schätze mit der Gesellschaft zu teilen», wie es der Kurator und Kulturdirektor der Fundación Casa de Alba formuliert. Ein Weg, der 2016 mit der Öffnung einiger Räume ihrer Paläste, die noch heute Wohnsitze der Familie sind, für die Öffentlichkeit begann und nun mit Projekten wie diesem, die ihr Erbe über die Palasträume hinaus tragen, erweitert wird.

Die Ausstellung kann bis zum 11. Januar montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie sonntags vormittags besucht werden. Der Eintritt beträgt 3 Euro, die vollständig an Cáritas Diocesana und Hermanitas de los Pobres gespendet werden. Kostenlose Führungen für Gruppen von maximal 25 Personen werden montags bis freitags um 11, 12, 13, 16:30 und 17:30 Uhr angeboten; samstags um 11, 12, 16.30 und 17.30 Uhr und sonntags um 11 und 12 Uhr. Reservierungen unter der E-Mail-Adresse mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com oder unter der Telefonnummer 952 62 48 62.