Eines der Kunstwerke in den Straßen von Tolox. SUR
Kunst

Die Gemeinde Tolox feiert ihr jährliches Kunstevent

Vom 19. bis 21. September verwandelt sich eine kleine Gemeinde in der Sierra de las Nieves in ein künstlerisches Freiluftlabor

Julio J. Portabales

Tolox

Donnerstag, 18. September 2025

Vom 19. bis 21. September verwandelt sich eine kleine Gemeinde in der Sierra de las Nieves in ein künstlerisches Freiluftlabor. Skulpturen, Wandmalereien, Poesie, Theater, Mode und Musik vereinen sich auf den Plätzen und in allen Ecken des Ortes. Art Tolox, das Internationale Künstertreffen, das dieses Jahr zum neunten Mal stattfindet und seit 2016 etwas Ungewöhnliches erreicht hat: die Verwandlung eines Dorfes in ein lebendiges und permanentes Museum. Was als Nachbarschaftsinitiative mit Unterstützung der Stadtverwaltung begann, hat sich zu einem Ereignis entwickelt, das sowohl internationale Künstler als auch Bewohner der Provinz Málaga anzieht, die bereit sind, ihren Beitrag zur Kreativität zu leisten. Die Werke, die bei Art Tolox entstehen, können nicht nur während des Festivals bewundert werden, sondern bleiben auch danach erhalten, integriert in die Straßen und in die Erinnerung der Anwohner: Mosaike auf Treppen, Wandmalereien an weißen Fassaden, Skulpturen an unerwarteten Ecken. Das Programm dieses Jahres, das vom 19. bis 21. September stattfindet, bestätigt die Vielfalt von Art Tolox und umfasst neben der Kunstproduktion auch Modenschauen,Workshops, Theater, Monologe, Tanzvorführungen, Konzerte und Gastronomie.

