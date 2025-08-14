Sur Deutsche

Andrés Pino wird mit seinem Orchester auftreten. SUR
Die Noche Latina füllt Mijas mit Rhythmen Lateinamerikas

Beatrice Lavalle

Mijas

Donnerstag, 14. August 2025

Nach der Noche de Folk am vergangenen Samstag in Mijas Pueblo wird am 16. August eine weitere thematische Nacht, diesmal im Stadtteil La Cala, geboten. Das Umfeld des Torreón de La Cala bildet das Szenarium einer Veranstaltung, bei der die karibische Musik im Mittelpunkt steht. Hier wird ab 22 Uhr Andrés Pino mit seiner Orquesta Latina das Publikum mit lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Son und Timba cubana zum Tanzen bringen. Er wird dabei von Lázaro Contino, einem Virtuosen der Tres (kubanische Gitarre) von internationalem Renommee, begleitet. Den zweiten Teil des Festes wird das Duo Pino & Pino bestreiten, das schon bei früheren Veranstaltungen das Publikum in Mijas mit seiner Mischung aus Merengue, Bachata und Latin Pop begeistert hat.

Stadtteil La Cala. 16. August, 22 Uhr. Eintritt frei.

