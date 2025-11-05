Die Tomate: der Star der Tapas-Route von Alhaurín de la Torre

Isabel Méndez Alhaurín de la Torre Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Die Tomate steht an diesem Wochenende in Alhaurín de la Torre im Mittelpunkt. Alles dreht sich um diese Zutat bei der dritten Ausgabe der Ruta de la Tapa, die vom 6. bis 9. November stattfindet.

Das Motto lautet „Aquí hay tomate« (Hier gibt es Tomaten) und es nehmen 20 Lokale teil: La Botica, Taberna Vendaval, Rialto Italiano Ristorante, Bar La Baranda, Karmela Restaurant, Casa Peña, Quest Cervecería, El Monje Beodo, Taberna La Yaya, Taberna El Teatro, Venta La Porrita, Soho Restaurant, Er Pichi de Cai, Sergio Megías Gastrobar, Karnivoro Restaurant, La Torre Tapería, Kazumi Sushi Bar, La Despensa Familiar, La Estela und La Despensa Tapas. Alle bieten für vier Euro ein Getränk zusammen mit einer Tapa an, darunter Fleischbällchen, Salmorejo, Tostas oder Muscheln nach Vizcaína-Art und vieles mehr.

Auszeichnungen

Wie in den vorherigen Ausgaben steht dem Publikum ein Stempelpass zur Verfügung, den die Geschäfte nach dem Verzehr von Speisen und Getränken abstempeln und validieren müssen. Nach Abschluss der Veranstaltung können die Gäste verschiedene Preise gewinnen. Je mehr Stempel in den Restaurants gesammelt werden, desto mehr Geschenke stehen zur Auswahl, von mindestens 5 bis maximal 19 Stempeln. Mit 5 Stempeln erhält der Besucher einen Kompressionsverschluss für Weinflaschen, mit 7 Stempeln einen Verschluss und eine Bambushalterung für das Mobiltelefon und mit 9 Stempeln den Verschluss, die Halterung und ein Reise-Nähset, mit 11 Stempeln die drei vorherigen Geschenke und ein Set Bambus-Untersetzer und ab 13 Stempeln erhalten Sie all das oben Genannte plus eine Reise-Kosmetiktasche. Diese Geschenke sind verfügbar, solange der Vorrat reicht, und können vom 10. bis 14. November während der üblichen Öffnungszeiten im Jugendhaus abgeholt werden.

Gleichzeitig können die Tapas bewertet werden, indem man den QR-Code auf dem Tapapass einscannt und eine Punktzahl zwischen 1 und 4 vergibt. Aus dieser Bewertung wird am Ende der Route der Name der von den Kunden gewählten Sieger-Tapa bekannt gegeben.