DJ-Legende Carl Cox beim Satisfaxion in Fuengirola

Freunde elektroakustischer Musik kommen am 16. August in Fuengirola bei dem Festival Satisfaxion voll auf ihre Kosten. Das legendäre Techno- und House-Festival, das dieses Jahr sein 32-jähriges Bestehen feiert, hat den britischen DJ und Produzenten Carl Cox zu Gast. Cox gilt innerhalb des Genres als die Nummer eins hinsichtlich musikalischer Qualität und hat die Discothek Space auf Ibiza während seiner 15-jährigen Residenz in einen der bedeutendsten Clubs der Welt verwandelt. Cox war auch der Protagonist des Dokmentarfilms über die Geschichte der elektroakustischen Musik 'What we started'. Bei dem Event in Fuengirola wird Cox ein Line Up anführen, das zudem Auftritte von Paco Osuna, Ben Sims, Aana Tur und Art no Logia umfasst.

C/Tartesos. 16. August, Uhr. Die Eintrittskarten kosten 50 und 60 Euro und sind auf auf der Website https://marenostrumfuengirola.com/ erhältlich.