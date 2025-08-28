Dritte Bluesnacht auf dem Sportplatz von Cajiz

SDA Vélez-Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Im Juli 2023 fand mit großem Erfolg die erste 'Noche de Blues' in Cajiz statt. In diesem Jahr findet nun bereits die dritte Ausgabe der 'Noche de Blues de Cajiz' statt – am Samstag, den 6. September ab 20 Uhr. Wie jedes Jahr kommen die Einnahmen dem Dorffest zu Ehren des Dorfpatrons San José zugute, das traditionell Mitte März gefeiert wird.

Auch diesmal wird Richard Ray Farrell, der 'Blues-Prominente' aus Cajiz, mit seinem Trio auf der Bühne stehen. Als diesjährige Special Guests sind die beiden Gitarristen Alex Serrano und Fernando Beiztegui eingeladen. Als zweite Band ist in diesem Jahr die bekannte Mama Paula Blues Band zu Gast. Mama Paula ist international als Bluesgitarristin, Keyboarderin und vielseitige Musikerin bekannt. Sie blickt auf eine lange Karriere zurück, in der sie auf zahllosen Bühnen auftrat – darunter auch in der Royal Albert Hall, gemeinsam mit Mark Knopfler, Van Morrison, Joe Cocker und vielen anderen.

Mama Paula hat die Bühne unter anderem mit Mud Morganfield (Sohn von Muddy Waters), Suzi Quatro, Alan Price und Jimmy James geteilt. Sie ist pure Energie und musikalisches Talent – und wird von Musikerinnen und Musikern weit über Spanien hinaus für ihre Ausstrahlung und Ausdrucksstärke im Blues geschätzt.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr mit Barbetrieb und kleinen Speisen. Ab etwa 21 Uhr startet das Musikprogramm, das mit Pausen bis ca. 2 Uhr andauern wird.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis – zwischen 5 und 10 Euro (gerne auch mehr). Das Konzert findet unter freiem Himmel auf dem Sportplatz (Patio) neben der Schule von Cajiz statt. Dort gibt es breite Treppen, die rund 200 Personen als Sitzgelegenheit dienen. Zusätzlich werden einige Tische und Stühle im Bereich der Bar aufgestellt. Parkmöglichkeiten befinden sich oberhalb der Schule.