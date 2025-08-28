Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
The Mama Paula Band ist eine der diesjährigen Special Guests. SDA
Musik

Dritte Bluesnacht auf dem Sportplatz von Cajiz

SDA

Vélez-Málaga

Donnerstag, 28. August 2025

Im Juli 2023 fand mit großem Erfolg die erste 'Noche de Blues' in Cajiz statt. In diesem Jahr findet nun bereits die dritte Ausgabe der 'Noche de Blues de Cajiz' statt – am Samstag, den 6. September ab 20 Uhr. Wie jedes Jahr kommen die Einnahmen dem Dorffest zu Ehren des Dorfpatrons San José zugute, das traditionell Mitte März gefeiert wird.

Auch diesmal wird Richard Ray Farrell, der 'Blues-Prominente' aus Cajiz, mit seinem Trio auf der Bühne stehen. Als diesjährige Special Guests sind die beiden Gitarristen Alex Serrano und Fernando Beiztegui eingeladen. Als zweite Band ist in diesem Jahr die bekannte Mama Paula Blues Band zu Gast. Mama Paula ist international als Bluesgitarristin, Keyboarderin und vielseitige Musikerin bekannt. Sie blickt auf eine lange Karriere zurück, in der sie auf zahllosen Bühnen auftrat – darunter auch in der Royal Albert Hall, gemeinsam mit Mark Knopfler, Van Morrison, Joe Cocker und vielen anderen.

Mama Paula hat die Bühne unter anderem mit Mud Morganfield (Sohn von Muddy Waters), Suzi Quatro, Alan Price und Jimmy James geteilt. Sie ist pure Energie und musikalisches Talent – und wird von Musikerinnen und Musikern weit über Spanien hinaus für ihre Ausstrahlung und Ausdrucksstärke im Blues geschätzt.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr mit Barbetrieb und kleinen Speisen. Ab etwa 21 Uhr startet das Musikprogramm, das mit Pausen bis ca. 2 Uhr andauern wird.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis – zwischen 5 und 10 Euro (gerne auch mehr). Das Konzert findet unter freiem Himmel auf dem Sportplatz (Patio) neben der Schule von Cajiz statt. Dort gibt es breite Treppen, die rund 200 Personen als Sitzgelegenheit dienen. Zusätzlich werden einige Tische und Stühle im Bereich der Bar aufgestellt. Parkmöglichkeiten befinden sich oberhalb der Schule.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  2. 2 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  3. 3 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  4. 4 «Außer Kontrolle geratene» Katzenkolonie verärgert Anwohner in Rincón de la Victoria
  5. 5 Villa 42 %u2013 ein verborgenes gastronomisches Kleinod
  6. 6 Deutsches Residentenpaar aus Benalmádena organisiert regelmäßig Familientreffen über Grenzen hinweg
  7. 7 Reisen unterm Regenbogen - LGBT-Agenturen in Spanien
  8. 8 Spielt nicht mit dem Feuer!
  9. 9 Die Hoffnung lebt
  10. 10 Ringwaden-Fischerei %u2013 ein in der Provinz Málaga vom Aussterben bedrohter Beruf

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Dritte Bluesnacht auf dem Sportplatz von Cajiz

Dritte Bluesnacht auf dem Sportplatz von Cajiz