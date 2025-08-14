Explosion an Volksfesten in der Provinz Málaga rund um Mariä Himmelfahrt

Die Sängerin Maria Peláe wird auf der Feria von El Morche in Torrox zu sehen sein.

Mitte August dürfte die Zeit mit der höchsten Festaktivität in Spanien sein. Der Feiertag Mariä Himmelfahrt und der spanische Ferienmonat per se bieten den idealen Anlass zur Veranstaltung von Volksfesten. Neben der Feria von Málaga (siehe Seite 34), die um den 19. August gelegt wird, aber zumeist auch den 15. August einschließt, und die von Benalmádena (Seite 28), deren Schutzheilige am 15. August geehrt wird, feiern zahlreiche andere Gemeinden der Provinz Málaga ihre Volksfeste. In Monda wird vom 14. bis zum 17. August Feria gefeiert mit den Konzerten von Morochos am 15. August um 24 Uhr und Manuel Cortés am 16. August um 0.30 Uhr als Highlights.

In Benahavís wird ebenfalls vom 14. bis zum 17. August gefeiert. Hier wird jede Nacht Tanz mit Orchester in der Avenida Andalucía und auf der Plaza de España geboten. Am 16. August findet im Jugendfestzelt um 24 Uhr eine Fete mit Europa FM und DJs statt, und auf der Tagesferia in der Avenida de Andalucía werden ab 13 Uhr Live-Konzerte und gastronomische Kostproben geboten.

Im Stadtteil El Morche von Torrox findet bis zum 17. August die Feria statt. Hier sind die Konzerte von Maria Peláe am 14. August um 23 Uhr und Decaí am 15. August um 23.30 Uhr hervorzuheben.

Vom 14. bis zum 17. August werden auch Ferias in Campillos und Cañete la Real gefeiert, während das Volksfest von Cartajima vom 14. bis zum 16. August stattfindet.