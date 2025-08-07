Sur Deutsche

Der Gaita-Spieler Hevia wird bei der Folk-Nacht auftreten. IÑAKI MARTÍNEZ
Folk-Nacht mit Hevia und Jones & Kid in Mijas Pueblo

Beatrice Lavalle

Mijas

Donnerstag, 7. August 2025

Am 9. August findet im Auditorium von Mijas Pueblo die Noche del Folk mit dem Dudelsack-Spieler Hevia aus Asturien und dem aus dem Gitarristen Kid Carlos und der Sängerin Txako Jones zusammengesetzten Duo Jones & Kid statt. José Ángel Hevia gilt als Erfinder der elektronischen Gaita und hat seine Variante des nordspanische Dudelsacks in die Welt getragen. Der Erfolg seines Debütalbums 'Tierra de nadie' (1998), von dem er über zwei Millionen Exemplare verkaufte, machten ihn auch weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt.

Jardines de la Muralla, Mijas Pueblo. 9. August, 22 Uhr. Eintritt frei, es wird um eine Spende unverderblicher Lebensmittel oder Hygieneartikel für Caritas gebeten.

