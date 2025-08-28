Gemeinden im Hinterland der Provinz Málaga feiern ihre Volksfeste

Beatrice Lavalle Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Bis zum 31. August feiern zwei in der Sierra de las Nieves gelegene Gemeinden ihr großes Volksfest. In Guaro wird am 28. August um 23 Uhr das Fest-Gelände auf der Plaza de la Constitución zum Ansturm freigegeben. Hier spielen jede Nacht des Festes Orchester zum Tanz, während im Innenhof der Schule ab 0.30 Uhr Unterhaltung für das jugendliche Publikum geboten wird. Am 29. August findet ab 24 Uhr die Wahl der Festkönige statt. Am 30. und 31. August kann, ebenfalls auf der Plaza de la Constitución, ab 17 Uhr die Tages-Feria besucht werden, auf der die Bands Son del Puerto und Los Calvin für musikalische Unterhaltung sorgen. Das Highlight des Festes ist das Tribut-Konzert an die Gruppe Camela auf der Tages-Feria am 31. August.

Ein weiteres Volksfest findet in der Gemeinde El Burgo, in diesem Fall zu Ehren des Schutzheiligen San Agustin statt. Am 29. August heizt ab 18 Uhr die fetzige Band Pop FM mit Hits der 1980er- und 90er-Jahre ein. Weitere Höhepunkten des Festes sind die Pferdeshow, die am 29. August um 20 Uhr auf dem Gelände hinter der Calle Las Erillas stattfindet; das Leiva- und Pereza-Tribut-Konzert der Band Lobos am 29. August um 24 Uhr sowie das Konzert von Tamara Jerez am 31. August um 23.30 Uhr, die beide im Park Pasos Largos stattfinden.