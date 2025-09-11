Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die Gruppe Chambao bei einem ihrer letzten Konzerte. MIGUE FERNÁNDEZ
Fest

Guaro veranstaltet ein Fest rund um die Andalusí-Kultur

Beatrice Lavalle

Guaro

Donnerstag, 11. September 2025

Eine Woche nach dem Festival Embrujo Andalusí von Carratraca findet ein weiteres der Andalusí-Kultur gewidmetes Fest statt. Die in der Sierra de las Nieves gelegene Gemeinde Guaro feiert ihr früher unter dem Namen Luna Mora bekanntes Festival Villa de Guaro. Auch hier werden die Straßen nachts von Kerzen erleuchtet, ein Kunsthandwerksmarkt, Straßenumzüge, Workshops, Konzerte und von der Kultur des Al-Andalus inspirierte Darbietungen auf den Straßen und Plätzen sowie gastronomische Köstlichkeiten geboten. Der Höhepunkt des Festes ist das Konzert der Flamenco-Chill-Band Chambao, das am 13. September um 23 Uhr auf dem Sportplatz Dr. Antonio Rueda (Camino del Puerto) stattfindet. Dies ist das einzige kostenpflichtige Event des Festivals Villa de Guaro. Die Eintrittskarten kosten 10 Euro und sind auf https://ticketverso.com/ und an der Abendkasse erhältlich.

12. und 13. September.

Ein weiteres der Andalusí-Kultur gewidmetes Festival findet am kommenden Wochenende ( 19. bis 21. September) in der Axarquía-Gemeinde Salares statt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spanien und Israel
  2. 2 Canyoning %u2013 Abenteuer in der Schlucht Las Angosturas in Benahavís
  3. 3 Netanjahu muss gestoppt werden
  4. 4 Etappe der Vuelta de España wegen Protesten verkürzt: Bernal gewinnt
  5. 5 Torrox feiert seinen Touristentag
  6. 6 Nacktbaden adiós: Spanische Strände geben sich bedeckt
  7. 7 Ausbildung zum Dokumentarfilmer an der Costa del Sol
  8. 8 Mitglieder des internationalen Presseclubs der Costa del Sol entdecken die Axarquía
  9. 9 6:0 in der Türkei: Spanien zaubert sich in einen Rausch
  10. 10 Alcaraz gewinnt US Open und wird Nummer eins der Tenniswelt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Guaro veranstaltet ein Fest rund um die Andalusí-Kultur

Guaro veranstaltet ein Fest rund um die Andalusí-Kultur