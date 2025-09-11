Guaro veranstaltet ein Fest rund um die Andalusí-Kultur

Beatrice Lavalle Guaro Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Eine Woche nach dem Festival Embrujo Andalusí von Carratraca findet ein weiteres der Andalusí-Kultur gewidmetes Fest statt. Die in der Sierra de las Nieves gelegene Gemeinde Guaro feiert ihr früher unter dem Namen Luna Mora bekanntes Festival Villa de Guaro. Auch hier werden die Straßen nachts von Kerzen erleuchtet, ein Kunsthandwerksmarkt, Straßenumzüge, Workshops, Konzerte und von der Kultur des Al-Andalus inspirierte Darbietungen auf den Straßen und Plätzen sowie gastronomische Köstlichkeiten geboten. Der Höhepunkt des Festes ist das Konzert der Flamenco-Chill-Band Chambao, das am 13. September um 23 Uhr auf dem Sportplatz Dr. Antonio Rueda (Camino del Puerto) stattfindet. Dies ist das einzige kostenpflichtige Event des Festivals Villa de Guaro. Die Eintrittskarten kosten 10 Euro und sind auf https://ticketverso.com/ und an der Abendkasse erhältlich.

12. und 13. September.

Ein weiteres der Andalusí-Kultur gewidmetes Festival findet am kommenden Wochenende ( 19. bis 21. September) in der Axarquía-Gemeinde Salares statt.