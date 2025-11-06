Hasenfest von Parauta: mit Hasen zubereitete Gerichte, Gratis-Verkostungen und Konzerte

Isabel Méndez Málaga Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Mit Hasen zubereitete Gerichte stehen in Parauta in der Serranía de Ronda im Mittelpunkt, wo von Freitag, den 7. bis Sonntag, den 9. September die Fiesta del Conejo (Hasenfest) gefeiert wird. Das Fest bietet unter anderem Live-Musik, Verkostungen und Aktivitäten für Kinder.

Programm der Aktivitäten:

Freitag:

22:00 Uhr: Eröffnung des Fests 2025.

22:00 Uhr: Auftritt der Gruppe Mutación.

23:30 Uhr: Auftritt der Gruppe Nolasko.

1:00 Uhr: Dj Toulalan wird die Musik bis in die frühen Morgenstunden übernehmen.

Vergrößern Das Fest wird von der Gruppe Mutación eröffnet, die von dem aus Parauta stammenden Künstler, Bildhauer und Holzschnitzer Diego Guerrero (l.) angeführt wird. SUR

Samstag:

12:00 Uhr: Schinken- und Weinverkostung.

12:00 Uhr: Panda de verdiales Raíces de los Mora, die durch die Straßen, Bars und Restaurants ziehen, bis sie das Festzelt erreichen.

14:00 Uhr: Verkostung von Reis mit Kaninchen vom Lande.

14:30 Uhr: Musikalische Darbietung des Quartetts Antídoto.

15:30 Uhr: Auftritt von DJ Toulalan.

23:30 Uhr: Auftritt von La Húngara.

00:30 Uhr: Auftritt von El Callejón.

1:00 Uhr: 360º-Videoplattform, um Ihr Erinnerungsvideo vom Kaninchenfestival aufzunehmen.

2:00 Uhr: Auftritt von Javier Bellizón.

3:30 Uhr: Dj Toulalan wird den Tag beenden.

Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag zahlreiche Kunsthandwerkerstände zu besichtigen.

Sonntag:

12:00 Uhr: Eröffnung des großen Kinderbereichs mit Kletterwand, Burg mit Rutsche, Tombola, Tattoo-Workshop und mehr.

12:00 Uhr: Mini-Disco und Show von Mimosín und Lolo.

12:00 Uhr: Auftritt von DJ Toulalan.

16:00 Uhr: Auftritt von El Cañejo.