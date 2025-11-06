Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Fest

Hasenfest von Parauta: mit Hasen zubereitete Gerichte, Gratis-Verkostungen und Konzerte

Von Freitag, den 7. bis Sonntag, den 9. Mai werden Verkostungen, musikalische Darbietungen und Aktivitäten für Kinder angeboten

Isabel Méndez

Málaga

Donnerstag, 6. November 2025

Mit Hasen zubereitete Gerichte stehen in Parauta in der Serranía de Ronda im Mittelpunkt, wo von Freitag, den 7. bis Sonntag, den 9. September die Fiesta del Conejo (Hasenfest) gefeiert wird. Das Fest bietet unter anderem Live-Musik, Verkostungen und Aktivitäten für Kinder.

Programm der Aktivitäten:

Freitag:

22:00 Uhr: Eröffnung des Fests 2025.

22:00 Uhr: Auftritt der Gruppe Mutación.

23:30 Uhr: Auftritt der Gruppe Nolasko.

1:00 Uhr: Dj Toulalan wird die Musik bis in die frühen Morgenstunden übernehmen.

Das Fest wird von der Gruppe Mutación eröffnet, die von dem aus Parauta stammenden Künstler, Bildhauer und Holzschnitzer Diego Guerrero (l.) angeführt wird. SUR

Samstag:

12:00 Uhr: Schinken- und Weinverkostung.

12:00 Uhr: Panda de verdiales Raíces de los Mora, die durch die Straßen, Bars und Restaurants ziehen, bis sie das Festzelt erreichen.

14:00 Uhr: Verkostung von Reis mit Kaninchen vom Lande.

14:30 Uhr: Musikalische Darbietung des Quartetts Antídoto.

15:30 Uhr: Auftritt von DJ Toulalan.

23:30 Uhr: Auftritt von La Húngara.

00:30 Uhr: Auftritt von El Callejón.

1:00 Uhr: 360º-Videoplattform, um Ihr Erinnerungsvideo vom Kaninchenfestival aufzunehmen.

2:00 Uhr: Auftritt von Javier Bellizón.

3:30 Uhr: Dj Toulalan wird den Tag beenden.

Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag zahlreiche Kunsthandwerkerstände zu besichtigen.

Sonntag:

12:00 Uhr: Eröffnung des großen Kinderbereichs mit Kletterwand, Burg mit Rutsche, Tombola, Tattoo-Workshop und mehr.

12:00 Uhr: Mini-Disco und Show von Mimosín und Lolo.

12:00 Uhr: Auftritt von DJ Toulalan.

16:00 Uhr: Auftritt von El Cañejo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Ferraris» im Mittelmeer: Die Schnellboote der Schmuggler
  2. 2 Soroptimist International Costa del Sol startet die Soroptimist Leadership Academy für Frauen in Mijas
  3. 3 Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real Madrid auf den Fersen
  4. 4 Wut, Verlust und das Erwachsenwerden in einer zerrissenen Familie: Zwei Brüder finden bei Neonazis so etwas wie Freundschaft
  5. 5 Kontrollierte Brandrodung in der Gegend des Hippodroms von Mijas am 4. November
  6. 6 Málagas Casa Natal zeigt von seiner Lebensgefährtin Francoise Gilot inspirierte Grafiken Picassos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Hasenfest von Parauta: mit Hasen zubereitete Gerichte, Gratis-Verkostungen und Konzerte

Hasenfest von Parauta: mit Hasen zubereitete Gerichte, Gratis-Verkostungen und Konzerte