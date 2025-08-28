Intensiver Ausklang des Sommers in Estepona

Beatrice Lavalle Estepona Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Mit zahlreichen Aktivitäten lässt man am Wochenende in Estepona den Sommer ausklingen. Am 29. August findet im Parque de Calistenia am Strand la Rada von 10 bis 21 Uhr ein Fest mit sportlichen Aktivitäten wie Yoga, Zumba, Aguagym und Mannschaftsspielen statt. Im Umfeld des Mirador del Carmen findet am 30. August von 12 bis 24 Uhr das Gratisevent 'Electrolunch' statt, das DJ-Sessions elektroakustischer Musik mit Workshops für Kinder, Gastronomie und einem Kunsthandwerksmarkt vereint. Zudem werden am Wochenende zwei Großevents auf der Plaza de Toros geboten: Am 29. August findet um 21 Uhr ein Heavy-Metal-Tribut-Konzert statt und am 30. August ist um 22 Uhr das Musical 'Malinche Symphonic' zu sehen.

. 29. und 30. August. Information auf https://ayuntamiento.estepona.es/.