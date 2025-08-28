Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Auf der Plaza de Toros ist 'Malinche Symphonic' zu sehen. PLAKAT
Event

Intensiver Ausklang des Sommers in Estepona

Beatrice Lavalle

Estepona

Donnerstag, 28. August 2025

Mit zahlreichen Aktivitäten lässt man am Wochenende in Estepona den Sommer ausklingen. Am 29. August findet im Parque de Calistenia am Strand la Rada von 10 bis 21 Uhr ein Fest mit sportlichen Aktivitäten wie Yoga, Zumba, Aguagym und Mannschaftsspielen statt. Im Umfeld des Mirador del Carmen findet am 30. August von 12 bis 24 Uhr das Gratisevent 'Electrolunch' statt, das DJ-Sessions elektroakustischer Musik mit Workshops für Kinder, Gastronomie und einem Kunsthandwerksmarkt vereint. Zudem werden am Wochenende zwei Großevents auf der Plaza de Toros geboten: Am 29. August findet um 21 Uhr ein Heavy-Metal-Tribut-Konzert statt und am 30. August ist um 22 Uhr das Musical 'Malinche Symphonic' zu sehen.

. 29. und 30. August. Information auf https://ayuntamiento.estepona.es/.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  2. 2 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  3. 3 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  4. 4 «Außer Kontrolle geratene» Katzenkolonie verärgert Anwohner in Rincón de la Victoria
  5. 5 Villa 42 %u2013 ein verborgenes gastronomisches Kleinod
  6. 6 Deutsches Residentenpaar aus Benalmádena organisiert regelmäßig Familientreffen über Grenzen hinweg
  7. 7 Reisen unterm Regenbogen - LGBT-Agenturen in Spanien
  8. 8 Spielt nicht mit dem Feuer!
  9. 9 Die Hoffnung lebt
  10. 10 Ringwaden-Fischerei %u2013 ein in der Provinz Málaga vom Aussterben bedrohter Beruf

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Intensiver Ausklang des Sommers in Estepona

Intensiver Ausklang des Sommers in Estepona