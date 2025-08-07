Manilva feiert mit Konzerten und DJ die Nächte durch

Beatrice Lavalle Manilva Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

BEATRICE LAVALLE. Bis zum 10. August wird in Manilva auf dem am Camino de los Baños gelegenen Festgelände die Feria gefeiert. Jede Nacht spielen ab 22.30 Uhr und nach den Konzerten Orchester Tanzmusik, während im Jugendfestzelt bis in die frühen Morgenstunden DJs auflegen. Am 7. August sorgt schon ab 22 Uhr das Orchester Latidos für Stimmung. Um 24 Uhr wird ein Konzert der Gruppe Raya Real geboten und um 2 Uhr nachts folgt ein Auftritt von Los Enganches. Am 8. August wird um 21.30 Uhr im Jugendfestzelt eine Show für die kleinen Festbesucher geboten. Um 24 Uhr findet einer der musikalischen Höhepunkt des Festes, ein Konzert mit andalusischem Rock der Band Triana, statt und um 2 Uhr bieten Chicos G ein Tribut-Konzert der Band Hombres G. Am 9. August findet um 20 Uhr ein musikalischer Umzug durch die Straßen von Manilva statt. Die Konzerte der Nacht werden um 24 Uhr Los Inhumanos und um 2 Uhr Compás Flamenco bestreiten. Am 10. August findet ein weiterer Straßenumzug statt, diesmal im Umfeld der Burg, der im Stadtteil San Luis de Sabinillas fortgesetzt wird. Um 0.30 Uhr wird die Gruppe Los Mickis mit Hits der letzten sechs Jahrzehnte das Fest musikalisch ausklingen lassen.

Camino de los Baños. Bis zum 10. August. Das ausführliche Programm ist auf https://manilva.ws/ zu finden.