Mauren, Christen und das Fest zu Ehren der Schutzheiligen in Alfarnate

Mercus Krähnke Alfarnate Donnerstag, 11. September 2025

Vom 12. bis 14. September finden in der Axarquía-Gemeinde Alfarnate die Feier zu Ehren der Schutzheiligen Nuestra SeñoraVirgen de Monsalud und das 'Mauren-und-Christen'-Fest, das in Alfarnate 'La Embajada' heißt, statt. 'La Embajada' ist eine szenische Darstellung der Rückeroberung des Ortes durch die Christen, die auf der Erzählung 'Las Relaciones' eines unbekannten Autors aus dem 18. Jahrhundert basiert und schon seit langer Zeit jährlich zelebriert wird. In drei Akten wird der Raub der Schutzheiligen durch die Mauren und die Wiedererlangung durch die Christen dargestellt.

Das Fest beginnt um 12 Uhr mittags mit Salvenschüssen, die szenische Aufführung findet nachmittags gegen 18 Uhr statt. Mehr als 400 Personen stecken in zeitgenössischen Kostümen, die einzelnen Viertel des Ortes sind klar als maurische oder christliche Bastionen erkennbar.

Während dieser Tage finden verschiedene Aktivitäten statt, wie Schleuder-Meisterschaften, Traktor-Manöverwettbewerbe, regionale und moderne Tänze, Spiele sowie Kletterwettbewerbe. Zudem gibt es verschiedene Ausstellungen und es spielen Verdiales- und Fandango-Gruppen.

Auch Freunde traditioneller Märkte kommen auf ihre Kosten: Auf dem Kunsthandwerksmarkt kann man typische Produkte der Region sowie andere handwerkliche und ökologische Erzeugnisse wie Käse, Öle, Weine, Seifen usw. erwerben.

12. bis 14. September. Nähere Information auf https://www.malaga.es/de/laprovincia/tradiciones/lis_cd-2386/?bs=alfarnate&tp=fiestas.