Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Historische Darstellung der 'Embajada' in Alfarnate. SUR
Feste

Mauren, Christen und das Fest zu Ehren der Schutzheiligen in Alfarnate

Mercus Krähnke

Alfarnate

Donnerstag, 11. September 2025

Vom 12. bis 14. September finden in der Axarquía-Gemeinde Alfarnate die Feier zu Ehren der Schutzheiligen Nuestra SeñoraVirgen de Monsalud und das 'Mauren-und-Christen'-Fest, das in Alfarnate 'La Embajada' heißt, statt. 'La Embajada' ist eine szenische Darstellung der Rückeroberung des Ortes durch die Christen, die auf der Erzählung 'Las Relaciones' eines unbekannten Autors aus dem 18. Jahrhundert basiert und schon seit langer Zeit jährlich zelebriert wird. In drei Akten wird der Raub der Schutzheiligen durch die Mauren und die Wiedererlangung durch die Christen dargestellt.

Das Fest beginnt um 12 Uhr mittags mit Salvenschüssen, die szenische Aufführung findet nachmittags gegen 18 Uhr statt. Mehr als 400 Personen stecken in zeitgenössischen Kostümen, die einzelnen Viertel des Ortes sind klar als maurische oder christliche Bastionen erkennbar.

Während dieser Tage finden verschiedene Aktivitäten statt, wie Schleuder-Meisterschaften, Traktor-Manöverwettbewerbe, regionale und moderne Tänze, Spiele sowie Kletterwettbewerbe. Zudem gibt es verschiedene Ausstellungen und es spielen Verdiales- und Fandango-Gruppen.

Auch Freunde traditioneller Märkte kommen auf ihre Kosten: Auf dem Kunsthandwerksmarkt kann man typische Produkte der Region sowie andere handwerkliche und ökologische Erzeugnisse wie Käse, Öle, Weine, Seifen usw. erwerben.

12. bis 14. September. Nähere Information auf https://www.malaga.es/de/laprovincia/tradiciones/lis_cd-2386/?bs=alfarnate&tp=fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spanien und Israel
  2. 2 Canyoning %u2013 Abenteuer in der Schlucht Las Angosturas in Benahavís
  3. 3 Netanjahu muss gestoppt werden
  4. 4 Etappe der Vuelta de España wegen Protesten verkürzt: Bernal gewinnt
  5. 5 Torrox feiert seinen Touristentag
  6. 6 Nacktbaden adiós: Spanische Strände geben sich bedeckt
  7. 7 Ausbildung zum Dokumentarfilmer an der Costa del Sol
  8. 8 Mitglieder des internationalen Presseclubs der Costa del Sol entdecken die Axarquía
  9. 9 6:0 in der Türkei: Spanien zaubert sich in einen Rausch
  10. 10 Alcaraz gewinnt US Open und wird Nummer eins der Tenniswelt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mauren, Christen und das Fest zu Ehren der Schutzheiligen in Alfarnate

Mauren, Christen und das Fest zu Ehren der Schutzheiligen in Alfarnate