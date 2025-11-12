Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Tapas-Tour

Mehr als 40 Restaurants nehmen an der Tapastour von Rincón de la Victoria teil

Die Tapas-Route findet vom 14. bis 23. November statt. Den Teilnehmern winken Preise im Wert von 3.700 Euro

Isabel Méndez

Rincón de la Victoria

Mittwoch, 12. November 2025

Die Ruta de la Tapa von Rincón de la Victoria findet vom 14. bis 23. November statt. An der fünften Ausgabe nehmen 41 Betrieben teil.

Zehn Tage lang kann man eines der Häppchen mit einem Getränk für 3,50 Euro genießen. Die Auswahl ist groß und es warten interessante Gourmet-Kreationen sowie Preise für die Teilnehmer im Wert von insgesamt 3.700 Euro.

Mehr Einzelheiten finden Sie in unserer Print-Ausgabe am 13. November.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt
  2. 2 Herrliche Panoramablicke auf Torremolinos, Benalmádena und Málaga vom Aussichtspunkt Cañada del Lobo
  3. 3 Riesenwellen auf Teneriffa - Drei Tote und viele Verletzte am Wochenende
  4. 4 Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent
  5. 5 Flughafenbehörde Aena gibt grünes Licht für 90 Millionen Euro zur Erweiterung des Flughafens von Málaga
  6. 6 Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena
  7. 7 WM-Überraschung: Triathletin Tanja Neubert holt Bronze in Marbella
  8. 8 Zivilcourage, Würde und Angst %u2013 wuchtige Liebesgeschichte in Zeiten der Barbarei bei der deutschen Filmwoche in Málaga
  9. 9 Deutsch-marokkanische Hotel-Direktorin Yasmin Mesbah ist erfolgreiche Olivenöl-Produzentin in Andalusien
  10. 10 Andalusiens Ministerpräsident eröffnet neues Gesundheitszentrum in Marbella

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mehr als 40 Restaurants nehmen an der Tapastour von Rincón de la Victoria teil

Mehr als 40 Restaurants nehmen an der Tapastour von Rincón de la Victoria teil