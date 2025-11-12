Tapas-Tour
Mehr als 40 Restaurants nehmen an der Tapastour von Rincón de la Victoria teil
Die Tapas-Route findet vom 14. bis 23. November statt. Den Teilnehmern winken Preise im Wert von 3.700 Euro
Isabel Méndez
Rincón de la Victoria
Mittwoch, 12. November 2025
Die Ruta de la Tapa von Rincón de la Victoria findet vom 14. bis 23. November statt. An der fünften Ausgabe nehmen 41 Betrieben teil.
Zehn Tage lang kann man eines der Häppchen mit einem Getränk für 3,50 Euro genießen. Die Auswahl ist groß und es warten interessante Gourmet-Kreationen sowie Preise für die Teilnehmer im Wert von insgesamt 3.700 Euro.
Mehr Einzelheiten finden Sie in unserer Print-Ausgabe am 13. November.