Mischung zwischen Leidenschaft und Schaffenskraft: Conni Berner stellt in Marbella aus

Wolfgang Stephan Marbella Mittwoch, 15. Oktober 2025

Es ist schon jetzt ihr Lieblingsprojekt: Eine Mischung zwischen Leidenschaft und Schaffenskraft. Die deutsche Fotografin Conni Berner eröffnet am 16. Oktober im Hapimag-Resort eine besondere Ausstellung: Die 'Seelenporträts zwischen Harmonie und Geheimnis' laden die Besucher zu einer Reise in die Welt der Fineart-Porträtfotografie ein, eine besondere Darstellung von besonderen Porträts besonderer Menschen, so die Fotografin, die seit sechs Jahren an der Costa del Sol mit ihrer Kamera unterwegs ist.

Als Pressefotografin ebenso wie für Werbe- oder Hochzeits-Fotos. Aber ihre Liebe gehört den Porträts, mit denen sie mehr als nur eindrucksvolle Gesichter zeigen will: «Jedes Porträt ist eine Einladung, die Seele des Motivs zu erkunden, die Balance zwischen Licht und Schatten zu spüren und die verborgenen Geschichten hinter den Gesichtern zu entdecken», so die Fotografin, die mit den im Hapimag-Resort ausgestellten Fotos Szenen zeigen will, «die an filmische Momente erinnern – geheimnisvoll, harmonisch und voller Ausdruckskraft». Wer dabei sein möchte: Die Vernissage ist am 16. Oktober um 18 Uhr im Hapimag-Resort.

C/Camilo José Cela 17

16. Oktober bis 10. November

Eintritt frei