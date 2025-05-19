Musikfestival Marenostrum vervollständigt nach und nach sein vielfältiges Programm

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 | Actualizado 19/05/2025 17:47h. Teilen

Das Musikfestival Marenostrum von Fuengirola, das am Samstag mit einem Konzert der andalusischen Musiker Juanlu Montoya, Marta Santos und Gonzalo Alhambra eröffnet wurde, hat weitere Künstler für seine diesjährige Ausgabe präsentiert. Das Festival das bis zum 19. September Künstler der unterschiedlichsten Provenienz und Stilrichtungen empfangen wird, hat zudem die Live-Übertragung des Eurovision Song Contest am 17. Mai angekündigt. Ab 21 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Uhr kann man auf dem Gelände des Castillo de Sohail kostenlos den europäischen Wettbewerb auf einer Großleinwand verfolgen.

Am 23. Mai folgt der erste Teil des Sohail Jazz Festivals mit Eric Alexander & Rale Mićić Quartet, das im Juni mit The Blue Horses (12. Juni) und dem dem Cecilia Kroll Quartet (19. Juni) seine Fortsetzung findet. Das für den 24. Mai angekündigte Konzert von Mike Towers ist ebenso wie das von Pecos am 13. August bereits ausverkauft. Freunde elektroakustischer Musik kommen am 7. Juni beim Festival Métrica auf ihre Kosten, bei dem die Franzosen The Blaze sowie weitere DJs, die später bekanntgegeben werden, auftreten. Unter den Neuankündigungen des Festivals ist die nordamerikanische progressive Metal-Band Dream Theatre hervorzuheben, deren Konzert am 10. Juni zusammen mit dem Auftritt der Band Thirty Seconds to Mars am 15. Juli einer der Höhepunkte der diesjährigen Ausgabe sein dürfte. Seinen zehnten Geburtstag feiert das Festival mit dem 'X Fest' am 20. Juni, bei dem die mexikanische Rock-Band Maná sowie die spanischen Gruppen Chambao und Efecto Mariposa auftreten werden.

Neu ins Programm aufgenommen wurden zudem Konzerte der Sängerin Rosario (13. Juni), des mexikanischen Country-Pop-Duos Ha*Ash (27. Juni) und der Band Ojete Color (28. Juni).

Im Juli wird die mexikanische Punk und Hip-Hop-Band Molotov (5. Juli) und der Puertoricaner Ozuna (6. Juli) Fuengirola besuchen. Vom 17. bis 19. Juli werden beim Heavy Metal Festival 'Sun & Thunder' 45 Bands, darunter Uriah Heep, Paradise Lost, Wheel, Batushka und Mind Driller, das Castillo Sohail zum Beben bringen. Am 24. Juli folgt mit dem Musiker Juan Luis Guerra ein Kontrastprogramm mit eingängigen lateinamerikanischen Klängen und am 31. Juli beschließt der Flamenco-Gitarrist Vicente Amigo den Monat.

Der kolumbianische Sänger Sebastián Yatra wird am 2. August auftreten. Ihm folgen die spanischen Sängeringen María Peláe (6. August), Paloma San Basilio (7. August) und Pastora Soler (22. August).

Wie schon in den Vorjahren wird der starken Präsenz finnischer Residenzen in Fuengirola Rechnung getragen und so wird am 19. September wird die finnische Band Eppu Normaali das Festival beschließen.

Diese Neuzugänge gesellen sich zu der langen Liste der schon zuvor präsentierten Künstlern wie etwa Chayanne (25. Mai), Il Volo (21. Juni), Lionel Richie (25. Juli), The Prodigy (26. Juli) oder Bonnie Tyler (14. August).

Das ausführliche Programm und die Eintrittskarten sind auf https://marenostrumfuengirola.com/ erhältlich.