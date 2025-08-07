Sur Deutsche

Die Noche viva zieht immer viel Publikum an. AYUNTAMIENTO FUENGIROLA
'Noche viva' mit dem Wilden Westen als Motto in Fuengirola

Beatrice Lavalle

Fuengirola

Donnerstag, 7. August 2025

BEATRICE LAVALLE. Am 9. August findet in Fuengirola eine weitere Ausgabe der 'Noche viva' statt, deren Aktivitäten (Konzerte, Tanz- und Kampfsportvorführungen, Modenschauen etc.) sich über das gesamte Stadtgebiet ausbreiten. Die Geschäfte werden Stände auf den Straßen errichten, im Auditorium im Parque de España sowie in allen Teilen der Innenstadt finden Auftritte und Konzerte statt, städtische Tanzgruppen sind auf der Plaza Punta Umbria zu sehen, in der Avenida Condes de San Isidro werden sportliche Vorführungen gezeigt und der Sporthafen bildet den Rahmen für die Pop-Rock-Konzerte, die ab 21.30 Uhr nonstop für das jugendliche Publikum geboten werden. Ein weiterer Höhepunkt des Festes, das unter dem Motto 'Wilder Westen' steht, ist die Show 'Divas' auf der Plaza de la Hispanidadd.

. 9. August von 20 bis 2 Uhr.

