Pinakotheken öffnen anlässlich des Internationalen Museumstages ihre Türen

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 15. Mai 2025

18. Mai.

Am 18. Mai wird der Internationale Tag der Museen gefeiert, der dieses Jahr unter dem Motto 'The Future of Museums in Rapidly Changing Communities' steht. Die meisten Pinakotheken und viele andere Kultureinrichtungen öffnen an diesem Tag gratis ihre Türen und veranstalten in einigen Fällen auch Führungen und andere Aktivitäten. Dieses Jahr fällt der Museumstag auf einen Sonntag, dem Tag, an dem viele Museen sowieso nachmittags kostenlos zu besuchen sind. In Málaga können am Sonntag sowohl die städtischen Museen wie Centre Pompidou Málaga, Museo Ruso und die Casa Natal Picasso ebenso wie die privaten Einrichtungen wie Museo Picasso Málaga und Museo Carmen Thyssen den ganzen Tag gratis besucht werden. Im Centre Pompidou werden um 11.15, 12.45, 16.30 und 18 Uhr Führungen und im Museo Ruso um 12 Uhr ein Konzert des Trios Intermezzo mit Werken von Glinka und Tschaikowski geboten. Im MUCAC (Paseo de Reding 1) ist ebenfalls um 12 Uhr eine Tanzaufführung zu sehen. In Nerja öffent das Museo de Nerja (Plaza de Andalucía) kostenlos seine Türen und in Alhaurín del Grande kann anlässlich des Museumstages die Casa Museo 'La Baltasara', das Haus des Schriftstellers Antonio Gala, nach vorheriger Reservierung auf giglon.com oder in der Bibliothek der Gemeinde kostenlos besucht werden. In den Gärten von La Baltasara wird zudem um 12 Uhr Der Monolog 'El Collar de Azahara' mit musikalischer Begleitung der Banda morisca aufgeführt. Zu dieser kostenlosen Aktivität ist keine Voranmeldung nötig.