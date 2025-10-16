Pizarra veranstaltet seine Tapas-Route mit 30 verschiedenen kleinen Gerichten

Isabel Méndez Pizarra Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Pizarra bereitet sich auf seine Tapas-Route vor, die als die älteste in der Provinz Málaga gilt und von der Provinzverwaltung als 'Fiesta de Singularidad Turística Provincial' ausgezeichnet worden ist. Sie findet vom 17 bis 19. Oktober statt, und an ihrer 17. Ausgabe nehmen fünfzehn lokale Restaurants und Bars teil. Gleichzeitig findet auch die Cocktail-Route statt, bei der Cocktails für 5 Euro angeboten werden.

An den drei Veranstaltungstagen werden fast 30 Tapas serviert, davon 14 für Erwachsene und acht für Kinder. Der Preis beträgt 4 Euro mit einem Getränk (Wasser oder Bier) für Erwachsene und 3 Euro (mit Wasser oder Erfrischungsgetränk) für Kinder.

Das Angebot an Tapas reicht von der klassischen Ensaladilla Rusa, Kroketten und Montaditos bis hin zu aufwendigeren Tapas wie Tartar und mariniertem Fisch. Außerdem gibt es bei dieser Ausgabe die App Fedelapp, die als Tapas-Pass fungiert, mit der man Preise gewinnen kann, je nachdem, wie viele Tapas man probiert und abstempelt. Am ersten Tag der Route können einige der Tapas kostenlos probiert werden.

Die teilnehmenden Restaurants, und die Tapas, die sie anbieten, finden Sie unter diesem Link.