Der Tänzer kehrt auf die Bühnen zurück. SUR
Flamenco

Rafael Amargo präsentiert 'Majestad flamenca' in Torremolinos

Beatrice Lavalle

Torremolinos

Donnerstag, 28. August 2025

Der Tänzer Rafael Amargo, der aufgrund eines Prozesses wegen mutmaßlichen Drogenhandels seit 2022 nicht mehr aufgetreten ist, kehrt nun, nachdem er im März dieses Jahres freigesprochen wurde, wieder auf die Bühnen zurück. Der geniale Tänzer, der den reinen Flamenco mit zeitgenössischen Ausdrucksformen, die er in der Schule Martha Graham in Nueva York kennenlernte, vereint, hat zahlreiche Auszeichnungen für Werke wie etwa 'Amargo' (1999), 'Poeta en Nueva York' (2002) und 'El amor brujo' (2003) erhalten. Nun wird er in der Taberna Pepe López in Torremolinos seine neue Show 'Majestad flamenca' präsentieren, bei der er von zahlreichen Künstlern wie etwa den Tänzern Carrete, El Pelón, Luisa Chicano, Sandra Hita, Natalia García, Miriam Cuevas, Daniela Bellido, Victoria Duende und Carmen Talegona, den Gitarristen Juanjo León, David de Ana und Camarón de Pitita sowie den Sängern José Manuel Fernández, Eduardo López und Rafa del Calli begleitet wird.

Plaza de la Gamba Alegre. Vom 29. August bis zum 29. September, jeweils freitags, sonntags und montags um 22 Uhr, Die Eintrittskarten sind ab 35 Euro auf der Website https://tabernaflamencapepelopez.es/ erhältlich.

