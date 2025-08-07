Salistre, Melody und Seguridad Social treten bei der Feria von Almuñécar auf

Beatrice Lavalle Almuñécar Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Am 9. August wird um 12 Uhr mit dem Aufsteigen Hunderter von Luftballons vor dem Rathaus die Feria von Almuñécar eingeleitet. Zur gleichen Zeit startet ein Umzug von Gigantes y Cabezudos (Riesenfiguren) unter musikalischer Begleitung durch die Straßen der Gemeinde. Um 13 Uhr wird die Tages-Feria auf dem Festgelände Río Verde eröffnet, die bis zum 11. August jeweils bis 19 Uhr Unterhaltung bietet. Um 20.30 Uhr findet ein weiterer Umzug der Gigantes zum Festgelände statt, das um 21.30 Uhr mit einer Weinprobe zum Ansturm freigegeben wird. In der Caseta oficial treten am 9. August um 24 Uhr die Band Salistre auf, am 10. August ist um 23 Uhr die Sängerin Melody zu sehen, am 11. August steht um 23 Uhr die Show 'Siempre Divas' auf dem Programm und am 12. August um 23.30 Uhr gibt die Band Seguridad Social ein Konzert. Die Sängerin Joana Jiménez wird am 13. August um 22 Uhr auftreten und am 14. August ab 22 Uhr beschließen Urban Flow, José Rey und Fuego das musikalische Programm. Der 15. August (Mariä Himmelfahrt), der in ganz Spanien Feiertag ist, steht ganz im Zeichen der Schutzheiligen. Um 11 Uhr wird in der Kirche Encarnación eine Messe veranstaltet und um 20 Uhr beginnt hier die Prozession, die zum Strand San Cristóbal führt, wo die Figur der Virgen de la Antigua eingeschifft wird. Das Fest endet gegen 23 Uhr mit einem großen Feuerwerk am Strand Puerta del Mar.

