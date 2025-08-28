Schlaflose Nacht in Vélez-Málaga mit Kultur, Konzerten, Gastronomie, Führungen und vielem mehr

Beatrice Lavalle Vélez-Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Ein umfangreiches Programm für jeden Geschmack hat die Gemeinde Vélez-Málaga für ihre Noche en Vela präsentiert, die in allen Teilen der Gemeinde die unterschiedlichsten Aktivitäten bietet. Eröffnet wird die Kulturnacht um 20 Uhr auf der Plaza de las Carmelitas mit einem kunterbunten Straßenumzug. In der Calle Canalejas wird mit Breakdance-Vorführungen, Rap-Wettbewerben und DJs Unterhaltung für ein jugendliches Publikum geboten. Im Palacio Beniel spielen ab 21 Uhr junge Pianisten und Geiger und in der Casa Cervantes ist um 22 und um 2 Uhr ein Flamenco-Geigenkonzert zu hören. Im Mercado de San Francisco werden um 22.30, 0.30 und 2 Uhr Weinproben veranstaltet, während vor dem Markt um 23.30 Uhr die Band Diez Negritos und um 1 Uhr De Norte al Sur auftreten werden. Der Markt ist auch der Treffpunkt für die inszenierten Führungen (21, 23 und 1 Uhr) durch die arabische Medina. In der Ermita de los Remedios gibt um 21 und um 23 Uhr die Capilla Maestro Iribarren Konzerte und im dort befindlichen Auditorium tritt um 23.30 Uhr Julio Benavente mit seiner Mischung aus Pop, urbanen Rhythmen und Flamenco auf. Auf der Plaza de la Constitución finden um 23 und um 2.30 Uhr und in der Burg um 24 und um 2 Uhr Pop-Rock-Tributkonzerte statt. Dies sind nur einige Punkte des umfangreichen Programms. Für einige Aktivitäten ist jedoch eine vorherige Anmeldung unter cultura@vélezmalaga.es oder Tel. 667 389 530 notwendig.

30. August, von 20 bis 4 Uhr. Nähere Information auf www.velezmalaga.es.