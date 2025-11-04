Sting kündigt Konzert im Marenostrum Fuengirola als Teil seiner Welttournee an

SUR Fuengirola Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Der 17-fache Grammy-Preisträger Sing hat seiner gefeierten «Sting 3.0»-Welttournee, die von The Cherrytree Music Company und Live Nation präsentiert wird, ein neues Konzert in der Provinz Málaga hinzugefügt. Die Show wird am 13. Juli 2026 im Marenostrum Fuengirola stattfinden.

Begleitet von dem virtuosen Gitarristen und langjährigen Mitarbeiter Dominic Miller und dem dynamischen Schlagzeuger Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) werden die Fans die Gelegenheit haben, Sting mit den elektrisierendsten Hits aus seiner umfangreichen Diskografie zu erleben.

Die «Sting 3.0»-Welttournee, die bereits mehrere schnell ausverkaufte Konzerte und gute Kritiken verzeichnen konnte, wird mit einer speziellen Reihe von Konzerten in Nordamerika und Europa fortgesetzt.

Der allgemeine Verkauf beginnt am 5. November um 10:00 Uhr auf MARENOSTRUMFUENGIROLA.COM, obwohl die Tickets für alle anderen Konzerte der 'Sting 3.0' Tour bereits auf sting.com erhältlich sind.

Eine bemerkenswerte musikalische Karriere

Der für seine bahnbrechende Arbeit als Solokünstler und als Frontmann und Songschreiber der Kultgruppe The Police bekannte Künstler hat im Laufe seiner musikalischen Karriere immer wieder die Grenzen der musikalischen Innovation überschritten.

In seiner herausragenden Karriere hat Sting 17 Grammy Awards erhalten und weltweit 100 Millionen Alben verkauft. Dies ist das Ergebnis seiner Arbeit als einer der markantesten Solokünstler der Welt und seiner Zeit als Leadsänger von The Police. Als Komponist, Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist hat der von Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company vertretene Musiker außerdem einen Golden Globe, vier Oscar-Nominierungen, eine Tony-Nominierung, den Century Award des Billboard-Magazins und die Kennedy Center Honors erhalten.

Stings Unterstützung für Menschenrechtsorganisationen wie den Rainforest Fund, Amnesty International und Live Aid spiegelt die universelle Reichweite seiner Kunst wider. Gemeinsam mit seiner Frau Trudie Styler gründete Sting 1989 den Rainforest Fund mit dem Ziel, sowohl die Regenwälder der Welt als auch die dort lebenden indigenen Völker zu schützen.