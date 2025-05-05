Tardeo Summer, das große Festival, mit dem in Málaga der Sommer empfangen wird

SUR MÁLAGA. Montag, 5. Mai 2025 Teilen

In Málaga wird zum ersten Mal ein großes Festival veranstaltet, mit dem der Sommer mit Musik aus den 1980er und 90er Jahren begrüßt wird. Tardeo Summer wird am Samstag, den 14. Juni, in der Stierkampfarena La Malagueta ein großes Fest bieten, bei dem die Bands aus Málaga im Mittelpunkt stehen werden. Das von der Tageszeitung SUR und dem Konzertveranstalter Grupo Mundo organisierte Event, wird auch eine solidarische Komponente haben, da ein Teil der Einnahmen an die Fundación Bisturí Solidario, die von dem Chirurgen César Ramírez geleitet wird, und an die Krebshilfevereinigung Cudeca gespendet wird.

Das Festival Tardeo Summer hat einen besonderen Bezug zu Málaga und deshalb stammen auch alle teilnehmenden Gruppen aus der Provinz. Teilnehmen werden Alejados, eine Musikgruppe aus Coín im Hinterland der Provinz, die aus der Axarquía stammende Band Los Electroduendes und die in Málaga-Stadt ansässige Band Señor Mirinda. All diese Gruppen, die dem hiesigen Publikum gut bekannt sind, haben sich auf die Interpretation von Coversongs aus den 1980er und 90er Jahren spezialisiert, die in Málaga immer noch zahlreiche Anhänger haben.

Auf dem Programm stehen jedoch nicht nur spanische Hits dieser Epoche. Es werden auch zwei Gruppen auftreten, die auf Englisch singen: 90 Roll und Money Makers, die in Málaga und an der Costa del Sol sehr bekannt sind. Das Ziel von Tardeo Summer ist es, auch das ausländische Publikum, das an der Costa del Sol lebt, einzubeziehen, daher wird es auch sehr bekannte englischsprachige Popsongs aus den 1980er und 90er Jahren geben.

Ein großartiges Festival, das sich an Spanier und Ausländer richtet, die diese Art von Musik aus den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mögen. Zwischen den Konzerten wird der DJ Tony Logan die Wartezeit versüßen.

Der Eintritt zum Festival kostet 20 Euro (zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 2,50 Euro), und schließt ein Bier oder einen Softdrink ein. Das Festival beginnt um 16.30 Uhr und dauert bis 24 Uhr. Eintrittskarten sind bei surentradas.com und El Corte Inglés sowie bei Oferplan https://oferplan.diariosur.es/ erhältlich. Tardeo Summer ist eine hervorragende Gelegenheit, den Sommer mit einer großen Party und unvergesslichen Rhythmen willkommen zu heißen.