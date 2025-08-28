Teatro del Soho beginnt im September seine neue Saison

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Das von Antonio Banderas gegründete Teatro del Soho Caixabank beginnt im September mit einem Klassiker seine neue Spielzeit. Vom 18. bis zum 20. September steht Tennessee Williams 'A Streetcar Named Desire' (Endstation Sehnsucht) in einer spanischen Fassung mit Nathalie Poza, Pablo Derqui, María Vázquez, Jorge Usón und Carmen Barrantes auf dem Programm.

Vom 23., 29. und 30. September wird der Humorist Manu Sánchez seine neue Show '¡Entregamos!' präsentieren, während am 28. September die Schauspielerin Candela Peña mit ihrer Show 'Peña + Peña' zu sehen ist.

Am 3. und 4. Oktober zeigt das Ensemble T de Teatre ' La Mujer Fantasma', eine Tragikomödie, bei der vier Lehrerinnen im Mittelpunkt stehen.

Der aus Málaga stammende Filmemacher Chiqui Carabante führt Regie in der Komödie 'El barbero de Picasso' mit Pepe Viyuela und Antonio Molero, die die Beziehung von Picasso mit seinem Herrenfrisör Eugenio Arias während seines französischen Exils unter die Lupe nimmtt.

Das Highlight des Herbstes wird die Neuauflage des Musicals 'Godspell' sein, das nach seiner Tournee durch Spanien nach Málaga zurückkehren wird. Die Handlung des von Antonio Banderas in Zusammenarbeit mit Emilio Aragón produzierte Off-Broadway-Klassikers aus den 1970er Jahren folgt dem Matthäusevangelium und reiht sich, wie die Rock-Oper 'Jesus Christ Superstar', in die religiös inspirierten Musicals ein. In Málaga werden in 'Godspell', das vom 30. Oktober bis zum 11. Januar auf dem Spielplan steht, unter anderem Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá und Angy Fernández zu sehen sein.

Der bekannte Filmschauspieler Javier Gutiérrez, Gewinner von zwei Goya-Preisen, ist zusammen mit Luis Bermejo der Protagonist des Stückes 'Los yugoslavos' von Juan Mayorga, das am 23. und 24. Januar gezeigt wird.

Die Eintrittskarten sind am Kassenschalter des Theaters (C/Córdoba 13) sowie im Kaufhaus El Corte Inglés (https://www.elcorteingles.es/) erhältlich. Nähere Information über das Programm auf der Website https://teatrodelsoho.com/.