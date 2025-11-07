Verkostungen und Workshops auf dem Rosinen-Markt von Almáchar

Isabel Méndez Almáchar Freitag, 7. November 2025 Teilen

Rosinen, Weine und Wermut, aber auch Wurst, Käse, Honig, Marmelade, Brot und Mantecados sowie andere handwerkliche Produkte können auf dem Muskateller-Markt von Almáchar am Sonntag, den 9. November, gekauft und probiert werden.

Der Park María Zambrano ist Schauplatz der neunten Auflage dieser Veranstaltung, die vom Rathaus und dem Vereinigung Moscatel gefördert wird. Die 15 teilnehmenden Aussteller bieten verschiedene Produkte an. «Dieser Markt verbindet Tradition, Gastronomie und lokale Produkte mit der Muskateller-Rosine als Hauptdarsteller. Darüber hinaus werden viele landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region geboten. Hinzu kommen wichtige Bestandteile wie Folklore und lokale Kultur, unter anderem die Verdiales oder die Bailes de Rueda», sagte der Ortsbürgermeister von Almáchar, Mario Torres, bei der Präsentation der Veranstaltung.

Programm

Der Markt findet von 10.30 bis 18.30 Uhr statt. Die offizielle Eröffnung ist für 11 Uhr geplant. Eine halbe Stunde später wird dem Landwirt José Ríos Lozano, Mitglied der Vereinigung Moscatel und der Rosinen-Kooperative Santo Cristo de la Banda Verde, die Auszeichnung als Moscatel-Botschafter verliehen.

Um 12 Uhr findet die Preisverleihung des fünften Wettbewerbs Ventanas al Arte y al Moscatel statt, der Anfang August mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, den teilnehmenden Künstlern die Möglichkeit zu geben, Empfindungen oder Erlebnisse zu malen, die mit der Muskateller-Rosine zusammenhängen. Die Werke werden den ganzen Tag über in der Sala Axarquía des CAD ausgestellt und können auch erworben werden. Die Arbeiten der Gewinner werden im Park María Zambrano ausgestellt, wo auch der Markt stattfindet.

Um 12.30 Uhr gibt es eine Verkostung von Ajoblanco und einen Workshop für die Zubereitung dieser traditionellen kalten Suppe aus Málaga sowie eine Showeinlage von Maribel und Angelita. Um 13 Uhr folgt ein Auftritt der Verdiales-Gruppe.

Um 13.30 Uhr findet eine Weinverkostung der Weinkellereien Ucopaxa und Dimobe statt, für die eine Anmeldung am Stand der Vereinigung Moscatel zum symbolischen Preis von fünf Euro erforderlich ist. Um 16.30 Uhr werden Rueda-Tänze vorgeführt.

Der Muskateller-Markt wird von der Provinzregierung durch die Marke Sabor a Málaga unterstützt, sowie von der Junta de Andalucía durch die Marke Gusto del Sur. Desweiteren wird die Veranstaltung gefördert vom Gemeindeverband Costa del Sol Axarquía, der Vereinigung Corazón Moscatel, der Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga und Pasas de Málaga, sowie von den Weinkellereien Ucopaxa und Dimobe.