Eine Szene des Werkes. ©GUILLERMO MENDO / T. DE LA MAESTRANZA
Wagners 'Tristan und Isolde' im Teatro Cervantes in Málaga

Beatrice Lavalle

Málaga

Donnerstag, 11. September 2025

Das Cervantes-Theater beginnt seine Opern-Saison am 25. September mit der Aufführung der Wagner-Oper 'Tristan und Isolde', die am 28. September nochmals zu sehen ist. In dieser Inszenierung, bei der das Teatro Cervantes für die musikalische Produktion und das sevillanische Teatro de la Maestranza in Sevilla für die Bühnenproduktion verantwortlich zeichnen, sind Lianna Haroutounin und Michael Weinius in den Titelrollen zu sehen. Das 1865 im Nationaltheater von München uraufgeführte Werk basiert auf dem mittelalterlichen Gedicht 'Tristan' von Gottfried von Straßburg. 'Tristan und Isolde' ist ein Meisterwerk der deutschen Romantik, das mit gewagten Neuerungen in der Harmonik die Konventionen der Oper herausforderte.

C/Ramos Marín.Am 25. September um 19 Uhr und am 28. September um 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 28 und 120 Euro und sind am Kassenschalter des Theaters sowie auf der Website www.unientradas.es erhältlich.

