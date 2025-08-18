Aemet hält Hitzewarnungen für die gesamte Provinz Málaga weiterhin aufrecht

Ignacio Lillo Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

Aufgrund der Hitzewelle, die Spanien am 3. August erreicht hat, gilt am Montag in allen andalusischen Provinzen eine Hitzewarnung... und auch Málaga bleibt nicht verschont. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat die orangefarbene Hitzewarnung für Antequera aktiviert, wo das Thermometer 42ºC erreichen soll, und die gelbe Warnung für die Hauptstadt Málaga, die Costa del Sol, das Guadalhorce-Tal, die Axarquia und Ronda, wo Höchsttemperaturen von 37-39 Grad erwartet werden, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass örtlich 40 Grad erreicht werden. Diese Warnungen werden von 13 bis 21 Uhr aktiv bleiben.

«Aber auch an diesem Montag erwarten wir kein Gewitter», so José Luis Escudero, Leiter des Wetterblogs Tormentas y Rayos von SUR.es. Für Dienstag und Mittwoch wird der trockene Terral-Wind erwartet, allerdings mit geringer Intensität (etwa 33-35 Grad). Die relative Luftfeuchtigkeit wird sehr niedrig sein, was dazu beiträgt, dass man weniger schwitzt und das Hitzegefühl geringer ist.

Die heißeste Nacht

Escudero weist auch darauf hin, dass der vergangene Sonntagmorgen der wärmste des Jahres war. Besonders erwähnenswert ist die Aemet-Station im Hafen der Hauptstadt, die die Temperaturen im Stadtzentrum anzeigt und die in der Nacht zum Sonntag nicht unter 28 Grad Celsius fiel. Die beiden anderen offiziellen Stationen (Flughafen und Meteorologisches Zentrum in El Cónsul) lagen um die 25 Grad.