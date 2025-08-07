Angst vor Auswirkungen der Umweltzone kurbelt den Verkauf von Neuwagen in Málaga an

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Der Verkauf von Neuwagen nimmt zu. Nach den negativen Jahren nach der Pandemie ziehen die Zulassungen wieder stark an. Die Einführung von Umweltzonen in den Großstädten war ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung. Die erste Frage, die die Kunden stellen, ist die nach der Umweltplakette.

Der Anstieg ist bei Privatpersonen bemerkenswert. Nach Jahren der Zuflucht zu Gebrauchtwagen kaufen Familien wieder Neuwagen, im Mai fast 20 % mehr als im gleichen Monat des Vorjahres (1.574 Autos). Auch die kumulierten Zahlen für das Jahr sind mit 6.900 Zulassungen (+9 %) gut, wenngleich die Verbesserung in jüngster Zeit noch deutlicher ausfällt, wie Verband der Autohändler in Málaga (AMA) erklärt.

Auf dem Gesamtmarkt, der die Verkäufe von Privatpersonen, Unternehmen und Mietwagen zusammenfasst, wurden im vergangenen Monat 3.046 Autos und Geländewagen neu zugelassen, was einem Anstieg von 22,6 % entspricht. In der kumulierten Summe von Januar bis Mai waren es 12.328 (+13,2%).

Warum gerade jetzt?

Darüber hinaus bestätigen die Daten für den Monat Juni (noch nicht abgeschlossen) diesen Zuwachs, wo der private Markt ein kumuliertes Wachstum von 12% aufweist. «Das Wachstum in Málaga ist nachhaltig, denn es liegt im zweistelligen Bereich», sagt Juan Peña, Verkaufsdirektor von Ford Autovisa, der darauf hinweist, dass sich der Verkauf von Elektroautos verdoppelt hat, mit 1.229 Zulassungen im Vergleich zu 645 zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die überwiegende Mehrheit der derzeit gekauften Autos sind jedoch Benzin-Elektro-Hybridwagen.

Es gibt mehrere Faktoren für den Anstieg der Verkäufe, die Carlos Oliva, Präsident der AMA, zu bewerten hilft. «Wir nähern uns der Situation vor der Pandemie an, auch wenn wir uns immer noch auf einem etwas schlechteren Niveau als vor 2019 befinden.» So wird erwartet, dass das Jahr mit über 22.000 Einheiten abschließt, also unter den mehr als 24.000 von vor sechs Jahren.

«Die Umweltplakette wird immer wichtiger. Das Publikum fragt schon in den Autohäusern, welche Plakette das Auto hat.» Carlos Oliva Präsident Verband der Autohändler in Málaga (AMA)

Warum gerade jetzt dieser Aufschwung? «Die Auswirkungen der Umweltplakette sind sehr stark. Die Leute fragen schon in den Autohäusern, welche Plakette das Auto hat; früher hat sich niemand dafür interessiert, heute fragt jeder danach, sowohl bei Neu- als auch bei Gebrauchtwagen.»

Die Kunden suchen vor allem Fahrzeuge der Eco-Klasse, d.h. Hybridfahrzeuge. «Das ist inzwiwchen die wichtigste Kategorie bei den Neuzulassungen.» Eine erste Schlussfolgerung ist daher, dass die Angst, nicht in die Umweltzonen fahren zu können, die Verkäufe antreibt.

«Wenn man jetzt die Schilder an den Zufahrten zum Zentrum sieht, ist das eine Realität, die diejenigen anspornt, die an ihrem alten Auto festgehalten haben.» Hinzu kommt, dass die Unsicherheit beim Autokauf geringer geworden ist, wobei sich Hybride als wichtigste Option herauskristallisiert haben.

Darüber hinaus stellt Carlos Oliva fest, dass Käufe wieder «aus einer Laune heraus und um des Wechsels willen» getätigt werden, abgesehen von der reinen Notwendigkeit, ein kaputtes oder unfallgefährdetes Fahrzeug zu ersetzen. Und das liegt daran, dass die Wirtschaft in Málaga im Allgemeinen eine gute Beschäftigungsphase durchläuft und auch die Unternehmen mehr Autos kaufen.

Hohe Preise

Auf der anderen Seite ist der größte Hemmschuh auf dem Markt, der die Nachfrage nach Gebrauchtwagen immer noch hoch hält, der hohe Preis für Neuwagen, der Hauptgrund für Beschwerden potenzieller Kunden. Es gibt einen großen Prozentsatz von Einwohnern Málagas, die es sich nicht leisten können, ein neues Auto zu kaufen. Der Präsident der AMA führt dafür mehrere Gründe an. Erstens wurden den Herstellern in den letzten Jahren viele Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheit und Umweltverschmutzung auferlegt, so dass sie kostspielige Ausrüstungen einbauen müssen, die früher nicht obligatorisch waren. Die Umstellung auf Hybridantrieb verursacht zusätzliche Kosten für die Batterie und den Elektromotor.

All dies treibt die Preise für Autos in die Höhe und trägt zum allgemeinen Preisanstieg bei: «Bei einem hochpreisigen Produkt bedeutet ein Anstieg von 12 % einige Tausend Euro mehr, auch wenn er relativ gesehen nicht so bedeutend ist.»

Auf der anderen Seite versichert Oliva, dass dies ein guter Zeitpunkt für den Kauf ist, da es wieder reichlich Lagerbestände gibt, «und die Hersteller wieder aggressiv mit Rabatten, Sonderangeboten und Finanzierungen umgehen. Manchmal erscheint der Preis auf dem Papier hoch, aber mit einer Finanzierung wird er erschwinglicher, weil er langfristig zu Buche schlägt.»