Die Axarquía startet ein Großprojekt zur Ausweitung der Nutzung von wiederaufbereitetem Wasser für ihre subtropischen Pflanzen

Trotz des positiven hydrologischen Jahres, das am 30. September zu Ende ging, und des laufenden Jahres, das eine echte Erleichterung für die Reserven der Stauseen der Provinz darstellt und eine fünfjährige Dürreperiode beendet hat, sind wiederaufbereitete Abwässer nach wie vor eine Lösung für den Anbau von subtropischen Früchten, Mangos und Avocados in der Axarquía. Allerdings reichen die verfügbaren Infrastrukturen noch nicht aus, um die gesamten mehr als 6.600 Hektar Anbaufläche innerhalb der Höhe von 140 Metern über dem Meeresspiegel im Rahmen des sogenannten Guaro-Plans zu versorgen.

Um die Verfügbarkeit dieser Ressourcen weiter zu erhöhen und sie für die Sommermonate zu speichern, investiert die Regionalregierung von Andalusien seit Anfang 2025 17,6 Millionen Euro in den Bau von zwei neuen großen Stauseen, die rund 0,25 Kubikhektometer Wasser speichern können. Die Initiative, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Umsetzung befindet, wurde von den mehr als zweitausend Landwirten der Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro (Zentralverband der Nutzer des südlichen Guaro) konzipiert, die zusammen rund 3.000 Hektar subtropische Anbauflächen am rechten Ufer des Flusses Vélez bewirtschaften. Die Arbeiten werden von dem staatlichen Unternehmen Tragsa des Landwirtschaftsministeriums im Rahmen eines Verwaltungsauftrags durchgeführt.

Die Landwirte am linken Ufer mit weiteren fast 3.000 Hektar Anbaufläche wollen jedoch nicht zurückbleiben und streben ebenfalls einen Teil dieser Wasserressourcen an. Zu diesem Zweck treibt die Junta Central de Regantes de la Axarquía (Zentrale Bewässerungsbehörde der Axarquía) in Zusammenarbeit mit Wats Ingeniería und der Regionalregierung von Andalusien ein ehrgeiziges Projekt voran, um fast 3.000 Hektar Anbaufläche in der Region mit aufbereitetem Wasser zu versorgen. Die Investition beläuft sich auf über 35 Millionen Euro und soll aus Mitteln des ELER finanziert werden. Die Maßnahme ist Teil des Plans PARRA, der noch auf die Entscheidung über die Anträge der Bewässerungsgemeinschaften Andalusiens wartet, und zielt darauf ab, die Zukunft der subtropischen Landwirtschaft durch einen Wassermix zu sichern, der wiederaufbereitetes Wasser, Ressourcen aus dem Stausee La Viñuela und künftige Zuflüsse von entsalztem Wasser kombiniert.

Damit beschleunigt die Axarquía damit Wasserversorgung, um ihre bedeutendste Landwirtschaft zu retten. Die Junta Central de Regantes de la Axarquía (Zentrale Bewässerungsbehörde der Axarquía) hat in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Wats aus Málaga ein Projekt zur Versorgung mit wiederaufbereitetem Wasser entworfen, das die Bewässerung von 2.910 Hektar Anbaufläche, hauptsächlich subtropischer Kulturen, sicherstellen soll, die als sozialer und wirtschaftlicher Motor der östlichen Region gelten.

Plan PARRA

Laut dem Unternehmensvideo zum Projekt, werden diese Infrastrukturen im Rahmen des Plans PARRA des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung mit einer Investition von über 35 Millionen Euro umgesetzt, die mit europäischen EAFRD-Mitteln kofinanziert wird. „Die Einbeziehung unkonventioneller Wasserressourcen erhöht die Anpassungsfähigkeit an Dürreperioden«, betont die Zentralstelle für Bewässerung der Axarquía und unterstreicht gleichzeitig, dass das Ziel darin besteht, „zur Aufrechterhaltung und Zuverlässigkeit des Produktionssektors und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beizutragen«.

Das System stützt sich auf die Einleitung von aufbereitetem Wasser aus der Kläranlage Peñón del Cuervo in der Provinzhauptstadt Málaga, das in das Bewässerungsnetz der Junta Central de Regantes (Zentrale Bewässerungsbehörde) integriert wird, sowie auf die künftige Zufuhr von entsalztem Wasser. Dieses Schema ermöglicht die Konfiguration eines Wassermixes, mit dem der Bewässerungsbedarf gedeckt und gleichzeitig der Druck auf das Grund- und Oberflächenwasser im östlichen Teil der Region verringert werden soll, der in den letzten Jahren besonders stark von Dürre und Einschränkungen betroffen war.

Das Projekt umfasst eine 15,9 km lange Hauptleitung aus PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 630 mm, die am Auslass der Kläranlage Peñón del Cuervo-Rincón de la Victoria beginnt und in Zusammenarbeit mit der Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro verwaltet wird. Zu dieser Leitung gehört eine Zwischenpumpstation, welche einen Durchfluss von bis zu 410 Litern pro Sekunde in den Referenzteich des Systems pumpen kann.

Dieser große Speicher mit dem Namen „Balsa Axarquía« wird ein Fassungsvermögen von 93.000 Kubikmetern haben und als Kopfstück des Netzes fungieren, wodurch die Regulierung, Mischung und anschließende Verteilung der verschiedenen Ressourcen ermöglicht wird. Von diesem Punkt aus werden auch die Oberflächenwasserzuflüsse aus dem Stausee La Viñuela über eine spezielle Leitung aus PVC mit einer Länge von 1,2 Kilometern und einem Durchmesser von 710 Millimetern integriert, zu denen in Zukunft auch Durchflussmengen aus Entsalzungsanlagen hinzukommen werden.

Das Verteilernetz wird sich über 29,6 km Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 1.000 mm und einer Durchflussmenge von 896 Litern pro Sekunde am Kopf des Netzes erstrecken. Gemäß dem Projekt wird das System 28 Hauptbewässerungsentnahmestellen mit 41 Abzweigungen zu sekundären Verteilungsnetzen versorgen, die eine Fläche von 2.910 Hektar im Rahmen des Bewirtschaftungsplans der Zentralen Bewässerungsbehörde (Junta Central de Regantes) am linken Ufer des Plan Guaro versorgen werden.

Die gesamte Infrastruktur wird in ein globales Automatisierungs- und Fernsteuerungssystem integriert, wobei fortschrittliche digitale Techniken zum Einsatz kommen, um den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren. „Wats Ingeniería entwirft Infrastrukturen, die eine optimale Wasser- und Energienutzung ermöglichen und die Regulierung, Mischung und anschließende Verteilung ermöglichen«, heißt es in dem Präsentationsvideo, in dem das Projekt als „eine Maßnahme für die zuverlässige, sichere und nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft in der Region Axarquía« vorgestellt wird.

Aus dem Agrarsektor werden seit Jahren strukturelle Lösungen auf der Grundlage von aufbereitetem und entsalztem Wasser gefordert, um die Lebensfähigkeit der Mango- und Avocadobetriebe zu gewährleisten, insbesondere nach den Dürreperioden, bei denen die Versorgung aus dem Stausee La Viñuela erheblich eingeschränkt war. Die Verwirklichung dieses Projekts wird als ein entscheidender Schritt zur Verringerung der ausschließlichen Abhängigkeit von den Reservoir- und Grundwasserressourcen in einem der am stärksten belasteten Bewässerungsgebiete Andalusiens angesehen.

In dem Video zum Projekt wird betont, dass die Landwirtschaft in der Axarquía „von hohem Wert und ein sozialer und wirtschaftlicher Motor der Region« ist und dass sie durch die Bewirtschaftung einer „strukturellen« Ressource wie Wasser bedroht ist, die sowohl für den Sektor als auch für das Naturerbe von entscheidender Bedeutung ist. Die Junta Central de Regantes de la Axarquía (Zentrale Bewässerungsbehörde der Axarquía) betont, dass die Modernisierung der Infrastruktur und die Einbeziehung von nicht konventionellem Wasser „für die Aufrechterhaltung der Produktionsstruktur und der mit den subtropischen Kulturen verbundenen Arbeitsplätze von entscheidender Bedeutung sind«.

Die Zentrale Bewässerungsbehörde ist der Hauptförderer der Initiative, die von Wats Ingeniería technisch unterstützt wird und Teil der Wasserplanung ist, die vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung der Regionalregierung von Andalusien im Rahmen des Plans PARRA vorangetrieben wird. Die Finanzierung mit EAFRD-Mitteln ist Teil der europäischen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung einer effizienteren und zirkulären Wassernutzung in der mediterranen Bewässerungslandwirtschaft.