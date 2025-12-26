Ein von Hagel geprägter Heiligabend

Enrique Miranda Málaga Freitag, 26. Dezember 2025 Teilen

Es ist keine weiße Weihnacht, aber es ist wahrscheinlich so nahe dran, wie man es in Málaga in den Orten nahe der Küste bekommen kann. Am Mittwoch, dem Heiligabend, überraschte ab Mittag ein Unwetter mit Hagel. Nach 13.30 Uhr überraschte ein heftiger Regen- und Hagelsturm die Bewohner der Axarquia, in Gemeinden in Küstennähe wie Rincón de la Victoria oder den Städten von Vélez-Málaga wie Benajarafe oder Cajiz und auch in Dörfern im Landesinneren wie Almáchar oder El Borge.

Auf der Höhe von Chilches war sogar eine Wasserhose zu sehen, die von Lui G. Marín mit seiner Familie gefilmt wurde. «Wir waren überrascht. Wir haben den Hagel beobachtet und nicht mit ihm gerechnet. Wir haben beobachtet, wie die Wasserhose von einer Seite zur anderen über das Meer gezogen ist, aber sie hat das Land nicht berührt», sagte er gegenüber SUR.

Die Vorhersage der staatlichen meteorologischen Agentur sah für diesen Mittwoch vereinzelte Gewitter bis 18.00 Uhr und Temperaturen unter zehn Grad in einigen Teilen der Axarquia-Region vor. Deshalb wurde die orangefarbene Warnung für starken Regen in der Axarquia, von 16.00 bis 21.00 Uhr, aktiviert.

Die Vorhersage lautete, dass es in der Axarquia weiterhin örtlich starke Niederschläge geben würde, allerdings mit geringerer Intensität und in Richtung Osten. Darüber hinaus aktivierte das Innenministerium der andalusischen Regionalregierung angesichts der orangefarbenen Regenwarnung für die Region Málaga den Notfallplan für Überschwemmungsgefahren in der Vor-Notfall-Phase, der operationellen Situation 0 - d.h. der Überwachungs- und Präventivkontrollphase -.

In Rincón de la Victoria überraschte der Hagelsturm durch seine Nähe zur Stadt Málaga, wo zur gleichen Zeit die Sonne schien und der Himmel klar war. Der Hagel bildete eine weiße Decke auf dem Boden, sogar am Strand. Die weiße Decke hat auch die Straßen erreicht, was den Verkehr nach dem Hagelsturm auf der A-7, die durch die Region Axarquia führt, erschwerte. Die schlechten Sichtverhältnisse aufgrund des Regens und der sehr glatte Asphalt zwangen die Autofahrer zu großer Vorsicht. Einige Autofahrer berichteten sogar von Unfällen auf Straßen bei Archidona, die durch das Unwetter verursacht wurden.

Der Notruf 112 hat sich um ein Dutzend Vorfälle im Zusammenhang mit Regen und Hagel in Rincón und Vélez-Málaga gekümmert

Das Rathaus von Rincón de la Victoria hatte seinerseits die Einwohner und Besucher aufgefordert, äußerste Vorsicht walten zu lassen und unnötige Fahrten zu vermeiden. Aufgrund der Überschwemmung des Flusses wurde der Verkehr auf der Strecke zwischen Benagalbón und Añoreta unterbrochen.

Die Notrufnummer 112 wurde ab 16.00 Uhr viele Male im Zusammenhang mit Regen und Hagel in der Gegend von Rincon de la Victoria und Velez-Malaga angerufen. Die Warnungen bezogen sich auf Überschwemmungen von Häusern und öffentlichen Straßen. Der heftige Hagelsturm erschwerte den Verkehr auf der Schnellstraße zwischen den Kilometern 950 und 970 zwischen Rincón de la Victoria und Vélez-Málaga für mehr als eine Stunde, zwang die Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsreduzierung und verursachte einige Zusammenstöße mit Sachschäden.

Drei Bilder vom Hagelsturm in Rincón de la Victoria. Fotos: Antonio Ortín

Der Hagelsturm im Landesinneren der Axarquia ereignete sich zwischen 14.40 und 15.00 Uhr, zeitgleich mit dem Durchzug eines sehr aktiven Gewitterkerns, der sich nur 20 Minuten lang mit hoher Intensität entlud. Die Episode betraf vor allem die Gemeinden Almáchar und El Borge, wo der Hagel Straßen, Landstraßen und Berggebiete bedeckte und ungewöhnliche Bilder in der Region hinterließ. In Almáchar wurden bereits letzte Woche aufgrund der starken Regenfälle Schäden gemeldet.

Empfehlungen an die Bevölkerung

Angesichts von Regen- und Sturmwarnungen rät die Notfallzentrale 112 zu äußerster Vorsicht und zur Befolgung einiger Richtlinien zum Selbstschutz, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. An Tagen mit starkem Regen und Stürmen ist es besser, auf Fahrten über Landstraßen zu verzichten. Ist eine Reise unumgänglich, ist es wichtig, sich vor der Abreise über den Zustand der Straßen, auf denen man unterwegs ist, zu informieren und unterwegs den Hinweisen der Informationstafeln und der Behörden zu folgen sowie sich über die Medien und die sozialen Netzwerke über die Wettervorhersage zu informieren.

Fahren Sie bei Regen langsamer und vergrößern Sie den Sicherheitsabstand. Fahren Sie niemals durch ein überschwemmtes Gebiet oder ein Gebiet mit Wasserlachen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund ein überschwemmtes Gebiet durchquert haben, sollten Sie die Bremsen testen, indem Sie die Bremsen leicht betätigen. Wenn Sie darüber hinaus in ein schweres Hochwassergebiet geraten, sollten Sie das Fahrzeug sofort verlassen, wenn das Wasser über die Radachse gestiegen ist. Zelten oder parken Sie nicht in der Nähe von Flussbetten, auch wenn diese trocken sind, um nicht von einer plötzlichen Überschwemmung überrascht zu werden.

Auf dem Land und bei stürmischem Wetter ziehen einzelne oder einsame Bäume und Steine Blitze an und sollten gemieden werden, ebenso wie metallische Gegenstände. In Küstengebieten und bei Gewitter sollten Sie Spaziergänge entlang von Promenaden, Wellenbrechern und Aussichtspunkten vermeiden, da die Wellen Sie plötzlich ins Meer reißen könnten. Zu Hause sollten Sie sich bei steigendem Wasserstand in die obersten Stockwerke begeben und Keller und Garagen meiden. Rufen Sie in jeder Notsituation das einheitliche Notruftelefon 112 Andalusien an, das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr kostenlos erreichbar ist.