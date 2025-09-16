Ein-Cent-Fahrten zur Belebung der neuen Schnellbuslinie zwischen Rincón de la Victoria und El Palo in Málaga

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Nur vom 16. bis zum 22. September und nur für Nutzer, die ein Telefon mit Android-Betriebssystem verwenden: Während dieser Tage zahlen Fahrgäste, die diese Anforderung erfüllen, nur einen Cent für jede Fahrt auf der Expresslinie M-165, die Rincón de la Victoria und Málaga Stadtteil El Palo verbindet.

Die andalusische Regionalregierung hat im Rahmen der Mobilitätswoche und mit Zustimmung und Unterstützung des Stadtrats von Rincon über den Verbund für den Großraumverkehr von Málaga (Ctmam) eine Initiative gestartet.

Der Gedanke dahinter ist, dass die Möglichkeit, in den Genuss dieser Ermäßigung zu kommen, die 70 Cent niedriger ist als ein normaler Fahrschein ohne Sprünge, d. h. ohne Tarifzonenwechsel, diejenigen, die zwischen den beiden Gemeinden reisen müssen, dazu bewegen soll, öffentliche Verkehrsmittel zu wählen, und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt, das mobile Zahlungssystem zu testen, das den Einstiegsvorgang beschleunigen soll.

Nur maximal vier Minuten Wartezeit

Die kürzlich eingeweihte Linie M-165 soll einen direkten und effizienten Service bieten, der die Fahrzeiten zwischen Rincón de la Victoria und dem Stadtteil El Palo in Málaga verkürzt und das Umsteigen auf die EMT-Linien, die Verkehrsgesellschaft der Provinzhauptstadt, durch den Anschluss an die Haltestelle Villafuerte/Juan Sebastián Elcano erleichtert.

Die durchschnittliche Wartezeit an diesem Punkt beträgt maximal 4 bis 5 Minuten. Danach können Sie in die Linie 3: Puerta Blanca - Alameda Principal - El Palo (Olías); die Linie 8: El Palo - Carlos Haya - Clínico und die Linie 11: Universidad - Alameda Principal - El Palo umsteigen.

Die M-165 wird zu den bereits in Betrieb befindlichen Strecken hinzugefügt: M-160: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar; M-161: Málaga-Totalán; M-163: Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios; M-168: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho); M-260: Málaga-Vélez Málaga (über Torre de Benagalbón); M-262: Rincón de la Victoria-Benagalbón-Moclinejo-El Valdés; M-362: Málaga-Nerja (über Torre de Benagalbón) und M-363: Málaga-Torrox (über Torre de Benagalbón).

Nur in Richtung Málaga

Mit der neuen Verbindung fahren die Busse von Montag bis Freitag zwischen 06.55 und 13.05 Uhr von Rincón de la Victoria über La Cala del Moral nach Málaga. Die Strecke hat keine Haltestellen in La Araña oder an der Tankstelle El Candado, was eine höhere Geschwindigkeit ermöglichen wird.

Der Rücktransport der Fahrzeuge erfolgt ohne Fahrgäste über die A-7, damit die Einheiten in Rincón de la Victoria schneller wieder zur Verfügung stehen und so die Ressourcen des öffentlichen Dienstes optimiert werden.

Die Rückfahrt muss mit anderen Linien erfolgen, da der Zweck dieser Neuheit darin besteht, Málaga zur Hauptverkehrszeit zu erreichen und von dort aus Anschlüsse an andere Verkehrsmittel zu suchen.