Hommage an die über 90-Jährigen von Torrox in einer bewegenden und emotionalen Gala

Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrzehnten unaufhörlich gestiegen, mit Ausnahme der Covid-19-Pandemie, als sie leicht zurückging. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen in der Provinz Málaga über 90 Jahre alt werden, auch wenn die Lebenserwartung für Frauen bei 86 und für Männer bei 81 liegt. Neun Jahrzehnte des Lebens wurden am Samstagabend im Stadttheater von Torrox mit einer emotionalen Ehrung von 14 Einwohnern gefeiert, die diese Hürde überwunden haben.

Im Einzelnen waren die Geehrten, die eine Reihe von Erinnerungsstücken an die Gala erhielten, María Virginia Jurado (91 Jahre); Ángeles Ramos (90); Milagros Sánchez (91); Dolores Barranco (94); Manuel Ramos (99); José González (94); Nieves Rodríguez (93); Manuel Rico (97); Adalberta Villena (93); Laura Jiménez (91); Adolfina Ruiz (92); Josefa Galvin (92); José Jurado (90); und José Rico (95).

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina (PP), sagte, dass «wir den Menschen über 90 Jahre Tribut zollen wollten», zeitgleich mit dem zehnten Jahrestag des städtischen Amts für Senioren. «Wir haben das Leben unserer älteren Menschen mit kulturellen und sportlichen Aktivitäten und Gedächtnis-Workshops verändert» , sagte Medina und betonte, dass «heute ein Tag ist, der diesen Männern und Frauen gewidmet ist, weil sie die Familie zusammenhalten und diese Stadt aufrichten».

Die für die Senioren zuständige Stadträtin Sandra Extremera (PP) erklärte ihrerseits, dass «diese Gala als lebendige Hommage an unsere älteren Menschen über 90 Jahre geschaffen wurde». Die Stadträtin erinnerte daran, dass das Amt für Senioren gegründet wurde, «mit dem klaren Ziel, diejenigen zu betreuen, zu vereinen und zu würdigen, die so viele Jahrzehnte lang so viel gegeben haben».

«Seitdem hat diese Familie nicht aufgehört zu wachsen, mit mehr als 500 Senioren, die in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen sind, die aktiv an allen Veranstaltungen und Aufführungen teilnehmen, die wir organisieren, die ihr Leben ausfüllen und eine unaufhaltsame Energie, die Torrox ein größeres und menschlicheres Herz gegeben hat», kommentiert Extremera.