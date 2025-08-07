Bande schmuggelte drei Tonnen Marihuana nach Irland: 14 Festnahmen - 10 davon in Málaga

Europa Press Málaga Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei haben in Zusammenarbeit mit der britischen NCA und der irischen Garda Síochána eine kriminelle Organisation ausgehoben, die Marihuana in Säcken mit Tierfutter versteckt nach Irland geliefert hatte. 14 Personen wurden in mehreren spanischen Provinzen festgenommen.

Nach Angaben der Nationalen Polizei wurden 13 Personen in Spanien und eine in Irland verhaftet und 12 Durchsuchungen in den Provinzen Malaga (10), Madrid (1) und Sevilla (1) durchgeführt, bei denen 95.920 Euro in bar, 2.930 Pfund Sterling, 1.922 US-Dollar und 630 Marihuanapflanzen beschlagnahmt wurden.

Außerdem beschlagnahmten die Beamten eine Schusswaffe und drei Sprengkörper, 11 hochwertige Fahrzeuge, sechs Luxusuhren und Gegenstände, die mit den kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Gleichzeitig mit den Durchsuchungen wurden bewegliches Eigentum, Immobilien und Finanzanlagen im Wert von mehr als 2.000.000 Euro gesperrt.

Die Ermittlungen begannen im Januar 2025, nachdem ein kriminelles Netzwerk aus britischen, irischen und spanischen Staatsangehörigen aufgedeckt worden war, das internationale Frachtunternehmen benutzte, um Paletten mit Tierfutter zu verschicken, in denen sie die Marihuanaknospen versteckten.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass diese Sendungen regelmäßig auf die britischen Inseln geschickt wurden und zuvor von der Organisation auf nationalem Gebiet manipuliert und aufbereitet worden waren, um die darin enthaltenen Drogen zu tarnen.

Seit 2019 haben die Verhafteten Berichten zufolge eine anhaltende monatliche Aktivität beibehalten, und es wird geschätzt, dass sie im Laufe von sechs Jahren mehr als drei Tonnen Marihuana geschmuggelt haben könnten. Während der monatelangen Ermittlungen wurden sowohl in Spanien als auch in Irland mehrere Beschlagnahmungen durchgeführt, die zur Sicherstellung von insgesamt 300 Kilogramm Marihuana führten.

Im Zuge der operativen Verwertung der Ermittlungen führten die Beamten 12 Durchsuchungen in Spanien durch und nahmen 13 Personen in den genannten Provinzen fest, die an der kriminellen Organisation beteiligt waren. Darüber hinaus führten Beamte der Garda Síochána in der irischen Grafschaft Louth eine Hausdurchsuchung durch und verhafteten eine weitere Person, die Mitglied der kriminellen Struktur war.