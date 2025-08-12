Sur Deutsche

Streifenwagen der Nationalpolizei vor Tivoli World. SUR
Kurioses

Alles für die Sozialen Netzwerke: zwei Minderjährige steigen nachts in den Tivoli-Park in Benamádena ein

Ein ehemaliger Angestellter, der sich in dem Park aufhielt, alarmierte den Notruf, woraufhin die Nationalpolizei die Jugendlichen abfing

José Carlos García

Benalmádena

Dienstag, 12. August 2025

Es ist wahrscheinlich eine verlockende Vorstellung für (fast) jeden Teenager: vor seinen Freunden und Followern in den sozialen Medien damit zu prahlen, einen verlassenen Vergnügungspark betreten zu haben. Schauplatz war Tivoli World, der kultige Vergnügungspark in Benalmádena, der in etwa vier Jahren wiedereröffnet werden soll, und die Protagonisten waren zwei 16-Jährige, die in Gibraltar leben und in der Stadt Urlaub machten.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags gegen 2 Uhr, aber was die Jugendlichen wahrscheinlich nicht wussten, ist, dass der Park seit 2022 mit Sicherheitskameras ausgestattet ist und dass einer der ehemaligen Angestellten die Nacht in dem Park verbracht hatte. Er war derjenige, der die Jugendlichen bemerkt hatte, als sie durch eine der Notausgänge schlüpften und sich dann zur Geisterbahn begaben und mit ihren Handys Videos und Fotos aufnahmen.

Der ehemalige Angestellte alarmierte den Notruf, der zwei Einsatzwagen der Nationalpolizei in den Tivoli-Park entsandte. Die Beamten, die von dem ehemaligen Mitarbeiter begleitet wurden, fingen die Minderjährigen in nur fünf Minuten ab und brachten sie auf die Polizeiwache, damit ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten sich um sie kümmern konnten. Ihr Abenteuer dauerte insgesamt nicht länger als zwanzig Minuten.

Die Nationalpolizei versicherte, dass es ihr nicht bekannt sei, ob das Unternehmen, dem die Einrichtungen gehören, Anzeige gestellt habe. Die Jugendlichen hatten nichts gestohlen und die Videos gelöscht, um Beweise gegen sie zu beseitigen.

