Benalmádena bereitet die endgültige Umwandlung des Yachthafens in eine Fußgängerzone vor

José Carlos García Benalmádena Montag, 10. November 2025

Die Stadtverwaltung von Benalmádena bereitet sich darauf vor, die Umwandlung des Yachthafens in eine Fußgängerzone festzulegen, nachdem das Pilotprojekt, das die Stadtverwaltung in diesem Sommer gestartet hatte, bei Anwohnern und Gewerbetreibenden auf positive Resonanz gestoßen ist. Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass dieser Bereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird, aber die Einzelheiten sind noch unbekannt.

Bei der konkreten Umsetzung wird die Stadtverwaltung gemeinsam mit Anwohnern und Unternehmern die Details festlegen, hat jedoch bereits angekündigt, dass „gewisse Anpassungen« gegenüber den Vorgaben für den Pilotversuch vorgenommen werden. „Jeder Schritt, der in diesem Projekt unternommen wird, wird zuvor mit allen betroffenen Gruppen besprochen und von allen mitgetragen, damit wir gemeinsam das beste Modell umsetzen können, das uns einen modernen und zugänglichen Yachthafen ermöglicht«, erklärte der Stadtrat für den Hafen, José Luis Bergillos.

In Kürze wird das Rathaus von Benalmádena seinen Vorschlag mit den Plänen vorlegen, die veranschaulichen, wie die endgültige Fußgängerzone umgesetzt werden soll.

In Kürze wird die Stadtverwaltung von Benalmádena ihren Vorschlag vorlegen, zusammen mit den Plänen, die veranschaulichen, wie die endgültige Umwandlung in eine Fußgängerzone umgesetzt werden soll und in welchen Phasen dies geschehen wird. Es wird das dritte Treffen sein, aus dem das „Modell« hervorgehen soll, mit dem die Umgebung von Puerto Marina 43 Jahre nach ihrer Einweihung in eine Fußgängerzone umgewandelt werden soll.

Im Rahmen des Pilotversuchs wurde die Calle La Fragata, eine der beiden Hauptachsen des Jachthafens, im Abschnitt zwischen der Cafeteria Casabianca und dem Burger King für den Fußgängerverkehr freigegeben, d. h. in dem Bereich, der dem Strand Fuente de la Salud am nächsten liegt, wo die Promenaden von Benalmádena und Torremolinos aufeinandertreffen. Der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Las Velas und der Cafeteria Casabianca blieb für den Verkehr geöffnet, da die doppelte Fahrtrichtung den Zugang zu einem Teil des Hafens ermöglichte und man von dort aus wenden konnte, bevor man den gesperrten Bereich erreichte.

Verbindung der Strandpromenaden von Torremolinos und Benalmádena

Auch an der Avenida del Puerto, der anderen Hauptverkehrsachse, gab es Veränderungen. Vom Kreisverkehr Las Velas bis zum Burger King wurde der Zugang auf Fahrzeuge beschränkt, die zum Hotel Mac fuhren, sowie auf Anwohner, Lieferwagen, Rettungsfahrzeuge und Müllabfuhrfahrzeuge. Von Anfang an war geplant, auch diesen Kreisverkehr für den Verkehr zu sperren und die Fußgängerzone mit der nahe gelegenen Strandpromenade La Carihuela in Torremolinos und der Promenade de las Estrellas im Inneren des Yachthafens zu verbinden, um von dort aus eine weitere Fußgängerverbindung, in diesem Fall über den Küstenweg und über Stege, zur Strandpromenade von Benalmádena herzustellen.

Derzeit steht nur fest, dass der Jachthafen von Benalmádena so bleibt, wie er heute ist, nachdem er vor 53 Jahren entworfen und 1982 eröffnet wurde. José Luis Bergillos betonte, dass «die städtebaulichen Normen einer Reihe von Kriterien folgten, die sich heute geändert haben und in Richtung einer Verdrängung des Fahrzeugs zugunsten des Fußgängers gehen»,