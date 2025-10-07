Benalmádena unterzieht Playa de Carvajal einem Facelifting

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

In den letzten Monaten hat die Stadtverwaltung von Benalmádena eine Reihe von Verbesserungen am Carvajal-Strand vorgenommen, die das Bild des Strandes verändert und sein Angebot erweitert haben. Unter anderem wurden die alten Holzstege entfernt und durch neue Betonstege ersetzt, die auch an anderen Stellen entlang der Küste installiert wurden und den Fußgängerverkehr entlang des Strandes erleichtern. Darüber hinaus wurde eine kleine Holzbrücke installiert, die eine problemlose Überquerung des Baches ermöglicht, der in die Uferzone mündet.

Diese neuen Strukturen sowie die Anbringung von Pflanzgefäßen und hölzernen Bordsteinen haben das Bild dieses Strandes, an dem in diesem Sommer zum ersten Mal ein Badebereich für Menschen mit Einschränkungen geschaffen wurde, «erheblich» verbessert, so die Strandrätin Presi Aguilera. Sie erinnerte auch daran, dass in den letzten Monaten zum ersten Mal Sportbereiche an diesem Strand geschaffen wurden und der Parkplatz mit neuen Plätzen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität umgestaltet wurde.

Eine «totale Veränderung» und eine «große» bevorstehende Veränderung

«Alle Strände von Benalmádena haben sich in den letzten Monaten dank der betonierten Stege, der neuen Beschilderung und der angepassten Toiletten deutlich zum Positiven verändert, aber im Fall von Carvajal war diese Veränderung total und es steht noch eine weitere wichtige bevor», so Aguilera.

Die Veränderung, auf die sich die Stadträtin bezog, ist nichts anderes als der erste Abschnitt des Küstenwegs in Benalmádena, dessen Arbeiten «in Kürze» beginnen werden. Die Arbeiten, die vollständig entlang der Küste von Benalmadena durchgeführt werden, beginnen auf der Höhe der Strandbar El Califato und reichen bis in den Bereich der Strandbar Gecko.