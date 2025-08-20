Benalmádena kümmert sich um ausgesetzte Tiere und Kontrolle von Tauben, Möwen und Wildschweinen

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena wird gemäß dem Tierschutzgesetz die Unterbringung, Pflege und tierärztliche Versorgung von ausgesetzten, verlassenen oder streunenden Tieren übernehmen, wie es auch in anderen Genmeinden an der Costa del Sol üblich ist. Die Dienstleistung wurde für etwas mehr als 496.000 Euro und eine Laufzeit von zwei Jahren ausgeschrieben. Der Unterschied zu anderen Gemeinden besteht jedoch darin, dass die Stadtverwaltung von Benalmadena die Kontrolle von Wildtieren wie Tauben, Möwen oder Wildschweinen in den Vertrag aufgenommen hat.

In Bezug auf Tauben sehen die spezifischen technischen Spezifikationen einen auf Arroyo de la Miel und Benalmádena Pueblo begrenzten Aktionsradius vor, wobei die Möglichkeit besteht, selektiv Tauben in öffentlichen Bereichen zu fangen, wenn es notwendig ist, die Population zu reduzieren und sie in eine als zoologisches Zentrum registrierte Einrichtung zu bringen. Darüber hinaus wird eine Inspektion der Gebiete mit dem höchsten Vogelaufkommen durchgeführt, mit mindestens vier jährlichen Bewertungen. Der erfolgreiche Bieter ist außerdem verpflichtet, Möwennester in allen städtischen Gebäuden zu kontrollieren, die innerhalb von 48 Stunden nach der Benachrichtigung entfernt werden müssen.

Der Vertrag umfasst den Fang von Wildschweinen sowie Vögeln auf öffentlichen Straßen

Der Vertrag beinhaltet Verfahren zur Kontrolle von Wildtieren wie Tauben und Möwen, aber auch von Wildschweinen, die laut LasAusschreibung «ein immer häufigeres Sicherheitsproblem in Benalmádena» darstellen. Die für diese Fälle vorgesehenen Maßnahmen sind in einem Beschluss der Landesregierung aus dem Jahr 2023 festgelegt, der die Möglichkeit vorsieht, in Nicht-Wildgebieten die Modalitäten der Pirsch anzuwenden, vorbehaltlich der Aufstellung von Fallen für Wildschweine. Im vergangenen Juni hatte die Regionalverwaltung zum elften Mal in Folge den Jagdnotstand für diese Tiere ausgerufen. Vögel auf öffentlichen Straßen sind ebenfalls Gegenstand des Vertrags.

Notfall- und 24-Stunden-Betreuung

Das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, muss auf jeden Hinweis der Gemeinde oder der Ortspolizei reagieren, wobei Notfälle Vorrang haben«, d. h. kranke, verletzte, aggressive Tiere oder Tiere, die eine Gefahr für Menschen, andere Tiere oder sich selbst darstellen könnten. Die Reaktionszeit für diese Fälle sollte 45 Minuten betragen, während sie für nicht dringende Fälle drei Stunden betragen wird.

Die Tiere müssen zu einem tierärztlichen Hilfsdienst gebracht werden, der 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für dringende Fälle einsatzbereit sein muss. Das Zentrum muss über eine Kapazität von bis zu 40 Tieren und einen separaten Bereich für Katzen verfügen. Die Einrichtungen müssen über Beleuchtung und Belüftung verfügen, um «thermischen Komfort» zu gewährleisten, sowie über Auslauf- und Ruhebereiche für die Tiere.