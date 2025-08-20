Benalmádena weitet Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden in der Nähe von Wohnhäusern aus

SUR Benalmádena Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Benalmádena und Stadtrat für öffentliche Sicherheit und Notfälle, Juan Antonio Lara, beaufsichtigt derzeit in Begleitung des Feuerwehrchefs David Bañasco die Notfallarbeiten, die in verschiedenen Bereichen der Gemeinde durchgeführt werden, um auf die besondere Situation dieser Jahreszeit in Bezug auf das Wachstum der Vegetation und die Austrocknung aufgrund der Temperaturen zu reagieren.

Lara erklärte, dass «das Ziel dieser Aufgaben darin besteht, frühere Maßnahmen zu intensivieren und durch spezielle Arbeiten den Schutz von Anwohnern sowie von Häusern vor möglichen Waldbränden zu verbessern».

Zu den besonders gefährdeten Gebieten gehören Arroyo Hondo, Arroyo del Lagar, Monte La Viñuela und Arroyo de la Soga, teilte das Rathaus in einer Mitteilung mit. In diesen Gebieten ist das Rathaus von Benalmádena damit beschäftigt, Schutzlinien zu den Häusern und Brandschneisen alle 150 Meter anzulegen.

Schließlich hat die Stadtverwaltung auch noch einmal «zu äußerster Vorsicht aufgerufen und bittet die Öffentlichkeit um Verantwortung und Mitarbeit, um weiterhin gemeinsam Waldbrände zu verhindern, die im Sommer eher in größerem Ausmaß auftreten».