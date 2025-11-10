Sur Deutsche

Eines der von Helena Hutter (links) geleiteten Treffen im Juni. Unternehmertreffen
Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena

Networking-Veranstaltung um 11 Uhr im Golfclub Bil Bil House

Benalmádena

Montag, 10. November 2025

Das deutschsprachige Unternehmertreffen Costa del Sol/Unternehmertreffen Andalusien lädt am Mittwoch, 12. November um 11 Uhr in den Golfclub Bil Bil House zum gemeinsamen Networking. Geplant sind die Vorstellung eigener Produkte & Dienstleistungen, Austausch & Networking mit Unternehmern aus der Region, Kontakteknüpfen für Kooperationen & Vorstellung von Projekten und ein Frühstück in netter Runde (Selbstzahlung).

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.

Bitte Visitenkarten/Flyer mitbringen.

Kostenlose Parkmöglichkeiten auf der Straße, einfache Anfahrt über die A7 (Ausfahrt Arroyo de la Miel, ca. 5 Min.).

Keine Anmeldung notwendig!

Informationen zu den Treffen gibt es auch auf der Facebook-Seite Selbstständig an der Costa del Sol | Unternehmertreffen Andalusien.

