Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena
Networking-Veranstaltung um 11 Uhr im Golfclub Bil Bil House
SDA
Benalmádena
Montag, 10. November 2025
Das deutschsprachige Unternehmertreffen Costa del Sol/Unternehmertreffen Andalusien lädt am Mittwoch, 12. November um 11 Uhr in den Golfclub Bil Bil House zum gemeinsamen Networking. Geplant sind die Vorstellung eigener Produkte & Dienstleistungen, Austausch & Networking mit Unternehmern aus der Region, Kontakteknüpfen für Kooperationen & Vorstellung von Projekten und ein Frühstück in netter Runde (Selbstzahlung).
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
Bitte Visitenkarten/Flyer mitbringen.
Kostenlose Parkmöglichkeiten auf der Straße, einfache Anfahrt über die A7 (Ausfahrt Arroyo de la Miel, ca. 5 Min.).
Keine Anmeldung notwendig!
Informationen zu den Treffen gibt es auch auf der Facebook-Seite Selbstständig an der Costa del Sol | Unternehmertreffen Andalusien.