Intensive Verfolgungsjagd eines betrunkenen Fahrers ohne Führerschein von Málaga nach Benalmádena mitten im Unwetter

Benalmádena Montag, 29. Dezember 2025

Nach einer intensiven Verfolgungsjagd am Sonntag in den frühen Morgenstunden, an dem Alarmstufe Rot ausgerufen worden war, ist ein Autofahrer in Benalmádena verhaftet worden. Der Verdächtige, der betrunken war und keinen Führerschein besaß, begann seine Flucht in der Stadt Málaga, nachdem er in der Avenida Valle Inclán von einem Streifenwagen der örtlichen Polizei bemerkt worden war. Mitten im Sturm fuhr er auf die Autobahn, um mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Benalmádena zu fliehen, wo er mit einem Polizeifahrzeug kollidierte und schließlich in einem Kreisverkehr zum Stehen kam.

Alles begann kurz vor halb zwei Uhr morgens am Sonntag, dem 28. Dezember. Den Angaben zufolge sah eine Polizeieinheit, dass ein Auto, als es die Anwesenheit der Beamten bemerkte, ein Ausweichmanöver startete, um das Gebiet zu verlassen. So versuchte der Fahrer, sich durch das Viertel La Palmilla davonzustehlen, wo er mehrere Runden mit hoher Geschwindigkeit drehte, bevor er die Avenida de Valle-Inclán nahm, um auf die Autobahn zu gelangen.

Der Fahrer soll auf seiner Flucht mit mehr als 180 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein und mit aggressiven Manövern versucht haben, den verfolgenden Beamten auszuweichen. Anschließend nahm er die Ausfahrt Arroyo de la Miel, weshalb sich auch die Ortspolizei von Benalmádena an dem Einsatz beteiligte, wo der Verdächtige angeblich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Avenida García Lorca weit überschritt.

Den Quellen zufolge kollidierte der Fahrer mit einem Fahrzeug der örtlichen Polizei, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Kreisverkehr. Sowohl er als auch sein Beifahrer mussten nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandelt werden, weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand sind jedoch nicht bekannt. Der Verdächtige wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrssicherheit festgenommen, da er mutmaßlich betrunken war, keinen Führerschein besaß und rücksichtslos fuhr, sowie wegen eines Vergehens gegen Polizeibeamte.

Zufälligerweise gab es anschließend eine weitere Verfolgungsjagd, ebenfalls in Benalmádena, die ebenfalls damit endete, dass der Fahrer sein Fahrzeug in denselben Kreisverkehr fuhr. Auch in diesem zweiten Fall wurde er laut Angaben der Behörden positiv auf Alkohol getestet.