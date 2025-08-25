Sieben Kneipen und ein Supermarkt von einem Großbrand am frühen Morgen in Torremolinos betroffen

Rossel Aparicio Malaga Montag, 25. August 2025 Teilen

Am Sonntagmorgen brach in Torremolinos an der spanischen Costa de Sol ein Großbrand aus. In dem bei ausländischen Urlaubern beliebten Ferienort waren in den frühen Morgenstunden insgesamt acht Einrichtungen von dem Feuer betroffen: sieben Kneipen und ein Supermarkt in der Avenida Salvador Allende, wie die Stadtverwaltung selbst mitteilte.

Als die Feuerwehrleute der Provinzfeuerwehr von Málaga (CPB) am Brandort eintrafen, war das Feuer bereits in vollem Gange, und sie «kontrollierten, löschten und dämmten» den Brand in den Räumlichkeiten ein. Nach Angaben des Rathauses ist eine der sieben betroffenen Kneipen vollständig ausgebrannt, während die anderen an ihren Terrassen beschädigt wurden. Der Supermarkt wurde nur teilweise beschädigt.

Aus Sicherheitsgründen wurden alle Räumlichkeiten abgesperrt, «da die Gefahr besteht, dass sie betreten werden». Trotzdem wurden keine Personenschäden gemeldet. Während die Feuerwehrleute den Brand bekämpften, waren auch Mitglieder der örtlichen Polizei von Torremolinos vor Ort, um den Verkehr umzuleiten und den Zugang zu dem betroffenen Gebiet zu beschränken.

Die Bürgermeisterin von Torremolinos, Margarita del Cid, würdigte die Schnelligkeit und Professionalität der Rettungsdienste und betonte, dass «dank ihres raschen Eingreifens keine Personenschäden zu beklagen waren». Sie versicherte auch, dass das Rathaus bereits mit einigen der betroffenen Eigentümer und Mieter Kontakt aufgenommen hat, um «so bald wie möglich» mit dem Wiederaufbau zu beginnen.