Dank der schnellen Reaktion der Brandbekämpfer sind 81 Prozent der Waldbrände in Málaga umgehend gelöscht worden

Chus Heredia Málaga Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

In diesem Sommer stehen die Waldbrände im Mittelpunkt der medialen und politischen Agenda. Die Verwüstungen erstrecken sich über halb Spanien, und es gibt Kontroversen über die Mittel und die öffentlichen Dienste zur Verhütung, Bekämpfung und Löschen der Brände. In der galicischen Provinz Ourense zum Beispiel sind in den letzten Wochen 10 Provinz der Provinzfläche abgebrannt. Und es gibt noch mehr Probleme in Kastilien-León und Extremadura. In Andalusien gab es ernsthafte Probleme mit den Waldbränden, insbesondere in Tarifa. Die Statistiken zeigen jedoch, dass durch schnelles Handeln in den meisten Fällen größere Tragödien vermieden werden konnten. Nach den Daten, die die andalusische Regionalregierung zur Verfügung gestellt hat, sind in diesem Jahr und in der Provinz Málaga bisher 81,82 % der Brände kleine Ausbrüche geblieben.

81,82% der Brände in diesem Jahr 2025 in der Provinz Málaga waren kleine Ausbrüche. Der Durchschnitt der letzten Jahre liegt bei 80 % und im Jahr 2024 bei 76,5 %.

Ein kleiner Brandausbruch kann an der Ausbreitung gehindert werden und mit relativ einfachen Mitteln bekämpft werden. Dabei beträgt die betroffene Fläche weniger als 1 Hektar. Bis zum 19. August wurden in Málaga 54 Brände registriert. Die Gesamtzahl der Waldbrände war auf 65 angestiegen. In der gesamten Region beläuft sich die Gesamtzahl der Vorfälle, bei denen die Infoca-Brandschutzkräfte eingreifen mussten, auf 789.

Die Risikokarte ist derzeit für den größten Teil der Provinz rot, obwohl die Situation an der Axarquia-Küste laut der Website der Katastrophenschutzbehörde grün ist.

1 Hektar ist das Gebiet, das von Infoca als «conato» (kleiner Brandausbruch) bezeichnet wird, also ein Feuer, das ohne Ausbreitung entstanden ist und mit relativ einfachen Mitteln bekämpft werden kann.

Um die Komplexität der Brandbekämpfung zu verstehen, muss man sich über mehrere Aspekte im Klaren sein. Plan Infoca ist ein regionales System, dessen Personal, personelle und materielle Ressourcen und Infrastrukturen an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Ein weiterer Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Bedeutung fortschrittlicher Wettervorhersagen. Die Brände werden immer komplizierter und geraten immer leichter außer Kontrolle. Die sich ändernden Niederschlagsmuster verändern das Szenario, mit dem die Brandbekämpfer konfrontiert sind, erheblich. In Málaga sind wir von einer sechsjährigen Dürre zu einem letzten hydrologischen Jahr übergegangen, das durch Sturmböen und Dürreperioden gekennzeichnet ist, was einerseits den Wasserstress verringert, andererseits aber die brennbare Masse erhöht.

86% Um diesen Prozentsatz ist die von Waldbränden betroffene Fläche in der Provinz Málaga ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen.

Und wie hat sich der Kampf gegen Brände in den letzten Jahren entwickelt? Die Provinz Málaga schloss die letztjährige Saison mit der höchsten Waldbrandgefahr mit 85 Einsätzen in der Provinz ab: 20 Brände und 65 Ausbrüche. Dank der raschen Mobilisierung der Einsatzkräfte nach einer Warnung blieben 76,5 % der Brände geringfügige Ausbrüche. Der Durchschnitt der letzten Jahre liegt bei 80 %, so dass die Entwicklung der Saison angesichts der Mathematik und der Tatsache, dass noch zwei Monate mit hohem Risiko verbleiben, etwas besser ist.

In der Provinz verbrannten im vergangenen Sommer 225,82 Hektar: 14,87 Hektar Wald und 210,94 Hektar Buschland.

Entwicklungen

In den letzten zehn Jahren ist die betroffene Fläche um 86 % zurückgegangen. Der Analysezeitraum ist lang genug, um festzustellen, dass der Einsatz der Ressourcen in einer Provinz, die Tragödien wie die von Barranco Blano, Sierra Bermeja und die zahlreichen Brände in der Sierra de Mijas erlebt hat, angemessen ist.

In diesem Jahr hat der Infoca-Plan den größten Einsatz in seiner Geschichte, es gibt wichtige Fortschritte: die gesamte Flotte der Transportfahrzeuge wurde erneuert, das Personal ist das ganze Jahr über im Einsatz, die Arbeiten an einem neuen Waldschutzzentrum in der Sierra de las Nieves werden abgeschlossen, und das größte Budget wurde erreicht (257 Millionen, davon 111 Millionen für die Brandbekämpfung und 146 Millionen für Präventionsaufgaben), mit einer Steigerung von über 5 % im Vergleich zum Vorjahr.

257 Millionen Euro beträgt das Budget des Infoca-Plans für Andalusien in diesem Jahr. Das ist ein Anstieg von 5 % im Vergleich zur Saison 2024. Der Plan hat 5.000 Einsatzkräfte und stellt 111 Millionen für die Brandbekämpfung und 146 Millionen für die Prävention bereit.

Eine große Anzahl (75 %) der Feuerwehrfahrzeuge wurde mit einem Aufwand von 25,4 Millionen Euro erneuert. Darüber hinaus hat der Infoca-Plan, der jetzt in die andalusische Agentur für Sicherheit und integrales Notfallmanagement (EMA) integriert ist, die dem regionalen Ministerium für Präsidentschaft und Inneres untersteht, in vier Jahren 282 neue Fahrzeuge mit einem Budget von 20 Millionen Euro angeschafft.

Die Gesamtzahl der Plan-Infoca-Mitarbeiter in Andalusien beträgt 5.000.

Der Infoca-Plan wird angesichts des Beginns der Hochrisikoperiode für Waldbrände, die am 1. Juni begann und bis zum 15. Oktober andauern wird, aktiviert und verfügt über ein Netz von Einrichtungen in ganz Andalusien, die über Luft- und Bodenressourcen verfügen, wie in Cártama die BRICA (Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía) und die Waldschutzzentren in Ronda und Colmenar.

In Kürze wird das Cedefo Costa del Sol zwischen Istán und Marbella hinzukommen, dessen Bauarbeiten zu 75 % abgeschlossen sind. Die Investitionen in Höhe von 4,6 Mio. Euro wurden mit Europa-Mitteln zur ländlichen Entwicklung (Feader) kofinanziert und werden einen besseren Schutz des Nationalparks Sierra de las Nieves und der Küstenstädte bieten.