Dateifoto eines Glases Bier, das auf der Terrasse einer Bar in Benidorm serviert wird. Valeria Merino
Das ist die Art, wie man in Spanien ein Bier bestellt, die das Barpersonal nicht mehr hören will

Der spanische Influencer Jesús Soriano hat eine Debatte in den sozialen Medien ausgelöst, mit Hunderttausenden von Ansichten und Kommentaren nach einem Beitrag über Kunden in Bars

José Luis Fernández

Alicante

Dienstag, 12. August 2025

Bars in einem Land wie Spanien sind wahre Tempel des Klischeekults und der Witzkultur, aber viele Kellner scheinen es leid zu sein, immer dieselben zu hören. Schließlich wechseln die Kunden im Laufe des Tages, aber die Mitarbeiter bleiben. Einer der Vaterwitze, der das Personal am meisten ermüdet und frustriert, lautet: «Gib mir noch ein Bier, dieses Glas hat ein Loch.»

Der Satz wurde von dem valencianischen Influencer Jesús Soriano (@soycomarero) geteilt. Viele Fachleute aus dem Gastgewerbe reagierten auf seinen Beitrag und bestätigten, dass der Ausdruck ihr Blut seit Jahren zum Kochen bringt.

Es gibt jedoch einige, die ihn nicht so ernst nehmen: «Ich habe dem Kunden, der mir diesen Witz erzählt hat, buchstäblich ein volles Glas zurückgegeben, aber mit Klebeband darunter... er hat aufgehört zu lachen», sagt ein Kellner. Ein anderer sagt, dass der Witz die spanischen Grenzen überschritten hat: «Ich bin Kellner in Deutschland und kann bestätigen, dass der Ausdruck weltweit verbreitet ist.»

Viele sind sich einig, dass es sich um eine «Phrase aus dem Cuñao-Handbuch» handelt, das auch andere Barklassiker enthält, wie z. B. «ponme una bicicleta» («gib mir ein Fahrrad»), wenn man zwei Gläser Rueda-Wein bestellt.

Ein anderer Kellner antwortete auf das Posting, er frage sich, wie viel Geld er inzwischen hätte verdienen können, wenn er für jedes Mal, wenn der Satz verwendet wurde, einen Euro bekommen hätte. Andere sind der Meinung, dass das Anhören und Mitmachen bei solchen Scherzen zur Geduld gehört, die Menschen im Gastgewerbe aufbringen müssen, um mit Beschwerden von Verbrauchern über Fehler im Glas, den Kopf auf dem Bier usw. umgehen zu können.

Sorianos Beitrag auf seinem X-Profil (ehemals Twitter) wurde in nur wenigen Tagen fast 170.000 Mal aufgerufen, obwohl der Influencer seine eigene Meinung zu diesem Thema nicht teilt.

