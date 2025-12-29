Das Wetter gönnt Málaga eine Atempause und versetzt am Montag nur eine andalusische Provinz in Alarmzustand

Isabel Méndez Málaga Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Nach einem vom Unwetter geprägten Wochenende, das in Alhaurín el Grande ein Todesopfer forderte und hunderte von Einsätzen der Rettungskräfte erforderloich machte, scheint es, als würde der Regen Málaga am Montag eine Pause gönnen. Das staatliche Wetterinstitut (Aemet) hat Regenfälle in der Provinzhauptstadt zunächst ausgeschlossen, und es besteht nur eine 5 %ige Chance auf Regen zwischen 12 und 18 Uhr. Der Prozentsatz liegt bei 30 % in Cártama und Alhaurín el Grande und steigt auf 55 % in Coín, dem Gebiet, in dem es an diesem letzten Montag des Jahres am meisten regnen könnte.

Die Vorhersage deutet auch auf einen Rückgang der Tiefsttemperaturen hin, während die Höchsttemperaturen steigen könnten. In der Provinzhauptstadt zum Beispiel wird das Thermometer zwischen 9 und 17 Grad schwanken, und es wird auch ein leichter Wind herrschen. l

In Andalusien wird es nur für die Provinz Almeria eine Wetterwarnung, wo Niederschläge von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde erwartet werden. Aus diesem Grund wurde von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends die gelbe Warnstufe aktiviert.

Für Dienstag ist die Regenwahrscheinlichkeit nach ersten Schätzungen noch geringer und die Höchsttemperaturen könnten wieder leicht ansteigen.