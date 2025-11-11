Die britische Fluggesellschaft easyJet bietet anlässlich ihres drei Jahrzehnte langen Bestehens einen Blitzverkauf mit Rabatten von bis zu 30 % an

Pilar Martínez Malaga Dienstag, 11. November 2025 Teilen

Die britische Billigfluggesellschaft easyJet hat am Montag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Das Unternehmen führte seinen ersten Flug am 10. November 1995 durch. Seit drei Jahrzehnten verbindet easyJet Menschen und Ziele.

Anlässlich dieses Meilensteins hat die Fluggesellschaft ein besonderes Angebot angekündigt: Rabatte von bis zu 30 % für Flüge zu europäischen Zielen, die zwischen dem 18. November 2025 und dem 18. März 2026 stattfinden.

Das Angebot umfasst 15.000 Sitze, darunter Strecken, die mehrere Flughäfen in Spanien, darunter Malaga, mit wichtigen Zielen wie Genf, Lyon, Liverpool und Mailand verbinden. Das Angebot ist bis zum 11. November um 16 Uhr gültig. Sie können die Reiseoptionen auf www.easyjet.com erkunden.