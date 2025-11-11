Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Easyjet-Flugzeug am Flughafen Malaga. SUR
Flugreisen

Die britische Fluggesellschaft easyJet bietet anlässlich ihres drei Jahrzehnte langen Bestehens einen Blitzverkauf mit Rabatten von bis zu 30 % an

Das Unternehmen führte seinen ersten Flug am 10. November 1995 durch und die Werbeaktion umfasst 15.000 Sitze auf Flügen, die zwischen dem 18. November und dem 18. März 2026 geplant sind.

Pilar Martínez

Malaga

Dienstag, 11. November 2025

Die britische Billigfluggesellschaft easyJet hat am Montag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Das Unternehmen führte seinen ersten Flug am 10. November 1995 durch. Seit drei Jahrzehnten verbindet easyJet Menschen und Ziele.

Anlässlich dieses Meilensteins hat die Fluggesellschaft ein besonderes Angebot angekündigt: Rabatte von bis zu 30 % für Flüge zu europäischen Zielen, die zwischen dem 18. November 2025 und dem 18. März 2026 stattfinden.

Das Angebot umfasst 15.000 Sitze, darunter Strecken, die mehrere Flughäfen in Spanien, darunter Malaga, mit wichtigen Zielen wie Genf, Lyon, Liverpool und Mailand verbinden. Das Angebot ist bis zum 11. November um 16 Uhr gültig. Sie können die Reiseoptionen auf www.easyjet.com erkunden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Riesenwellen auf Teneriffa - Drei Tote und viele Verletzte am Wochenende
  2. 2 WM-Überraschung: Triathletin Tanja Neubert holt Bronze in Marbella
  3. 3 Herrliche Panoramablicke auf Torremolinos, Benalmádena und Málaga vom Aussichtspunkt Cañada del Lobo
  4. 4 Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt
  5. 5 Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent
  6. 6 Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena
  7. 7 Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
  8. 8 Deutsch-marokkanische Hotel-Direktorin Yasmin Mesbah ist erfolgreiche Olivenöl-Produzentin in Andalusien
  9. 9 Flughafenbehörde Aena gibt grünes Licht für 90 Millionen Euro zur Erweiterung des Flughafens von Málaga
  10. 10 Zivilcourage, Würde und Angst %u2013 wuchtige Liebesgeschichte in Zeiten der Barbarei bei der deutschen Filmwoche in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Die britische Fluggesellschaft easyJet bietet anlässlich ihres drei Jahrzehnte langen Bestehens einen Blitzverkauf mit Rabatten von bis zu 30 % an

Die britische Fluggesellschaft easyJet bietet anlässlich ihres drei Jahrzehnte langen Bestehens einen Blitzverkauf mit Rabatten von bis zu 30 % an