Alle Rettungseinsätze der Seenotrettung in den Gewässern von Málaga werden vom Koordinationszentrum in Tarifa aus geleitet, wo Patricia López seit drei Jahren stellvertretende Leiterin ist, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt als Controllerin tätig war. Laut der Warnung ist die Zunahme der Notfälle im Zusammenhang mit Paddle-Surfbrettern in Málaga in diesem Sommer besonders besorgniserregend, viel höher ist als in anderen andalusischen Provinzen.

-Welche Notfälle haben in diesem Sommer in Málaga am meisten zugenommen?

Bei weitem die, die mit Stand-up Paddle Boards zu tun haben. Das ist eine Aktivität, die sehr in Mode gekommen ist. Man muss bedenken, dass man sie sogar in Supermärkten kaufen kann, nicht nur in Sportgeschäften. Man hat das Gefühl, dass die Leute sie kaufen, als wären sie ein Spielzeug, ohne die Gefahr zu sehen. Diese Bretter werden sehr stark von der Strömung beeinflusst, nicht nur vom Wind. Ich habe den Eindruck, dass die Benutzer oft denken, dass der Wind sie an Land tragen wird, aber die Strömung trägt sie oft fort.

-Hier hatten wir den Fall der beiden argentinischen Freunde, die im Jahr 2023 verschwanden, nachdem sie diesen Sport ausgeübt hatten.

–Ja, es war ein sehr trauriger Fall, denn ihre Leichen wurden nie gefunden, nur das Surfbrett. Deshalb legen wir so viel Wert darauf, die Menschen zu informieren, damit im Falle eines Verschwindens frühzeitig Alarm geschlagen werden kann. Das ist entscheidend, damit wir so schnell wie möglich mit der Suche beginnen können.

- Es gab auch Fälle von Kajak-Rettungen.

-Ja, es waren weniger, aber es waren auch Notfälle, die hätten vermieden werden können. Wir hatten Kinder, die nachts allein im Kajak unterwegs waren, so gegen halb neun oder neun Uhr abends. Und genau da lag die Gefahr, denn um Viertel nach neun beginnt die Sonne unterzugehen, und innerhalb weniger Minuten bricht die Dunkelheit ein. Glücklicherweise ist ihnen nichts passiert, aber diese Art von Unvorsichtigkeit kann tödlich sein.

- Gibt es mehr Einsätze wegen Unvorsichtigkeit als in anderen Jahren?

-Ich habe die Daten mit denen des letzten Jahres verglichen, und ja. Bei den Paddel-Surf-Unfällen hatten wir beispielsweise bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2024 nur eine Rettung seit dem 1. Juni. Dieses Jahr waren es bereits sieben. Das ist auffällig, insbesondere im Vergleich zu anderen Gebieten, beispielsweise Cádiz, wo dieser Anstieg nicht so stark zu beobachten ist.

- Welche grundlegenden Regeln sollte man Ihrer Meinung nach beachten, bevor man aufs Meer hinausfährt?

–Es gibt einige, die sehr einfach sind, aber anscheinend nicht wirklich beherzigt werden. Man muss sich über den Zustand des Meeres und den Wind informieren und tagsüber bei guter Sicht hinausfahren. Man sollte auch Personen aus dem Umfeld informieren, wenn man beispielsweise tauchen geht oder eine andere Aktivität ausübt, und ihnen den Ort und die Uhrzeit mitteilen, zu der man zurück sein will, damit jemand eine ungefähre Vorstellung davon hat, wo man suchen muss, falls man verschwinden sollte. Für uns ist eine frühzeitige Warnung von grundlegender Bedeutung, denn wo soll man sonst mit der Suche beginnen? Man sollte auch gut ausgerüstet sein, mit Schwimmwesten, und für alle Fälle ein Telefon in einer kleinen Boje mitnehmen.

-Warum begehen die Menschen bei all den verfügbaren Informationen so viele leichtsinnige Handlungen?

–Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Unwissenheit, der Bequemlichkeit oder des verlorenen Respekts vor dem Meer ist, denn die Vorsichtsmaßnahmen können auf 20.000 Kanälen abgerufen werden. Auf der Website von Salvamento Marítimo (Seenotrettung) können Ratgeber mit praktischen Sicherheitstipps für Städte am Meer heruntergeladen werden, die auch in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den die Menschen meiner Meinung nach nicht kennen, nämlich dass die Hafenbehörde von Málaga im Amtsblatt der Provinz die zu befolgenden Vorschriften veröffentlicht hat. Genauso wie niemandem auf dem Land in den Sinn käme, ein Motorrad zu fahren, ohne zu wissen, was ein Stoppschild oder ein Vorfahrtsschild ist, muss man auch am Meer die Vorschriften kennen. Mit einem Kajak darf man beispielsweise nicht weiter als 400 Meter von der Küste entfernt fahren und auch nicht nachts oder zum Sonnenaufgang hinausfahren. Das ist verboten. Wenn die Bürger diese Regeln kennen würden, gäbe es sicher weniger Unfälle.

-Möglicherweise brauchen wir mehr Wachsamkeit oder Sanktionen, um diese Regeln durchzusetzen?

–Wenn wir jemanden aufgreifen, versuchen wir, die Daten zu erfassen und an die Hafenbehörde weiterzuleiten. Unsere Aufgabe ist es, Menschenleben zu retten, aber man muss bei so viel Leichtsinn vorsichtig sein, denn manchmal kosten sie Menschenleben, und wir müssen den gesunden Menschenverstand einsetzen.

-In Málaga hatten wir seit dem Sommer 2023 fünf tödliche Unfälle mit Jetskis. Sind sie auch für die Seenotrettung ein Grund zur Sorge geworden?

–Natürlich, denn oft sind diese Unfälle auch auf Unachtsamkeit zurückzuführen, wie z. B. überhöhte Geschwindigkeit oder Unerfahrenheit im Umgang mit diesen Sportgeräten. Wie bei allen anderen Wassersportarten müssen auch hier Vorschriften beachtet werden, die oft nicht eingehalten werden, wie z. B. das Tragen von Schwimmwesten, das Mitführen von Treibstoff, das Verbleiben im zulässigen Bereich oder das Einhalten der zulässigen Personenzahl. Und natürlich darf ein Jetski nicht wie ein Spielzeug benutzt werden.

-Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Notfall haben?

In der Regel erhalten wir den Notruf über die 112, die uns die Telefonnummer des Melders gibt, damit wir die Informationen aus erster Hand erhalten. Während wir mit dem Melder sprechen, positioniert ein anderer Kollege den Notfall, um zu sehen, welche verfügbare Einheit am nächsten ist, damit wir die Ressourcen sofort mobilisieren können. Wenn es zum Beispiel fast dunkel ist, aktivieren wir das Salvamar-Rettungsboot und auch den Hubschrauber. Von dort aus kontaktieren wir den Seedienst der Guardia Civil, die örtliche Polizei oder den Stranddienst.

- Ist es schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren?

–Wir sind daran gewöhnt und alles ist sehr gut organisiert. Man hat kaum Zeit zum Nachdenken, weil man sich mit allen Sinnen auf den Notfall konzentrieren muss. Unsere Priorität ist es, die Person lebend zu finden, und darauf richten wir alle unsere Anstrengungen. Etwas anderes ist es, wenn man nach Hause kommt, vor allem bei Suchaktionen, die mehrere Tage dauern, weil man eine Verbindung zu demjenigen aufbaut, der den Notruf getätigt hat, der in der Regel ein Familienangehöriger ist. Leider enden trotz vieler erfolgreicher Rettungen nicht alle Einsätze so, wie wir es uns wünschen würden.