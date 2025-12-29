Die Stauseen von Málaga füllen sich nach dem Unwetter: Sie sind bereits zur Hälfte gefüllt und bieten eine zweijährige Versorgungsgarantie

Chus Heredia Málaga Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Die Front, die in den letzten Tagen über die Provinz Málaga hinweggezogen ist, hat dazu beigetragen, die Wasserreserven in den Stauseen der Provinz aufzufüllen. Sie begannen das hydrologische Jahr mit 292 Kubikhektometern und waren vor den Regenfällen im Dezember auf 277 gesunken. Jetzt, innerhalb weniger Tage, sind sie auf über 300 gestiegen, was bedeutet, dass sie zur Hälfte gefüllt sind. Das bedeutet Wasser für zwei Jahre voller Ruhe, obwohl die Analyse nach Einzugsgebieten erfolgen muss. Angesichts der reichlichen Niederschläge in Gebieten wie Sierra de las Nieves, Guadalhorce und der Umgebung von Marbella dürften die Zuflüsse die Reserven noch deutlich weiter erhöhen.

Allein zwischen Samstag und den frühen Morgenstunden des Sonntags flossen 10 Kubikhektometer in die sieben Stauseen der Provinz. Zu den starken Niederschlägen kamen die Abflüsse der vergangenen Tage hinzu, die für einen anhaltenden Anstieg sorgten.

302 Millionen Kubikmeter wurden am Sonntagnachmittag nach ein Uhr in den Stauseen der Provinz gemessen.

Um 13 Uhr am Sonntagnachmittag belief sich das Speichervolumen auf 302 Millionen Kubimeter. Das sind nicht weniger als 130 mehr als im Vorjahr zu dieser Zeit, als Málaga mit einer sehr schweren Dürre zu kämpfen hatte, die durch die Stürme vom 29. Oktober und 13. November etwas gemildert wurde.

An der westlichen Costa del Sol steigt der Pegel des Stausees La Concepción unaufhörlich. Es kommt nicht nur reichlich Wasser aus dem Verde, sondern auch aus dem dreifachen Transfer Guadalmina-Guadaiza-Guadalmansa. Am Sonntag hat er 42 Kubikhektometer überschritten, wobei zu berücksichtigen ist, dass der maximale Füllstand aus Sicherheitsgründen in diesen Monaten auf 48 festgelegt ist, sodass es nicht abwegig wäre, wenn er wie bereits im März 2024 über viele Wochen hinweg Wasser ablassen müsste.

48 Kubikhektometer ist der maximale sichere Füllstand von La Concepción in diesen Monaten. Es wäre nicht abwegig, dass Wasser abgelassen werden müsste.

Die Reserven des Stausees bieten zusammen mit der Entsalzungsanlage von Marbella (die nach den jüngsten Arbeiten bereits 20 Kubikhektometer pro Jahr produziert), den Brunnen von Guadalmansa und Fuengirola und den eigenen Ressourcen der einzelnen Gemeinden ein wichtiges Ruhekissen.

Im System Guadalhorce-Limonero, das die Hauptstadt Málaga versorgt, ist die Lage vielversprechend. Guadalteba liegt bei etwa 83 Kubikhektometern, Guadalhorce bei 48 und Conde bei 34. Der Limonero liegt bei über 11 (wobei zu berücksichtigen ist, dass seine neuen Betriebsvorschriften eine maximale Füllmenge von 14 vorsehen) und Casasola bei 10. Die beiden letztgenannten Stauseen dienen der Hochwasserregulierung, werden aber gelegentlich, insbesondere der Stausee in Almogía, in das Versorgungsnetz der Stadt eingebunden.

Netz von 21 Brunnen in der Stadt Málaga

Zusammen mit den Brunnen von Aljaima-Fahala, Bajo Guadalhorce und dem Aljaima-Staudamm selbst stellen die Stauseen ein ruhiges Szenario für die Hauptstadt für zwei oder drei Jahre dar.

Brunnen Viñuela und Chíllar

In der Axarquía übersteigt La Viñuela 73 Kubikhektometer, was mehr als doppelt so viel ist wie die Reserven des letzten Jahres. Das bedeutet drei Jahre garantierte städtische Wasserversorgung für die Region. Zu dieser Ressource kommen noch die Brunnen des Flusses Chíllar hinzu, die während der letzten Dürreperiode eine wichtige Rolle gespielt haben.